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بكم واحد وفتحة ساق جريئة.. بشرى بإطلالة ساحرة مع زوجها في مهرجان القاهرة

08:25 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    بشرى وزوجها
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    بكم واحد وفتحة ساق جريئة.. بشرى بإطلالة ساحرة مع زوجها في مهرجان القاهرة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة بشرى رفقة زوجها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة.

وارتدت "بشرى" فستانا طويلا باللون الأخضر اللامع بصيحة الكم الواحد وبفتحة ساق جريئة.

واعتمدت الفانة بشرى مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدى زوجها بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

بشرى اطلالة بشرى مهرجان القاهرة
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