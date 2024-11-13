قلادة ماسية بالملايين وفستان بـ 130 ألف جنيه.. بوسي شلبي تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة فاخرة

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كتبت – أميرة حلمي:

في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خطفت الإعلامية بوسي شلبي الأنظار بإطلالة أنيقة وفاخرة

ارتدت بوسي فستان أنيق باللون الأزرق من المخمل من تصميم دار الأزياء INCANTO.

جاء الفستان بصيحة الكب، مع قفازات من نفس خامة الفستان، ووصل سعر الفستان على موقع incanto boutique إلى 503 دينار بحريني، أي ما يعادل حوالي 130 ألف جنيه.

يتميز الفستان بجزء علوي بدون حمالات، مع تفاصيل درابية، وتنورة منسدلة بطراز ذيل السمكة.

وأضافت بوسي بريقًا على إطلالتها من خلال ارتداء مجوهرات ماسية من دار ER Fahim، واختارت قلادة ماسية بحجر زمردي ضخم متناسق مع لون الفستان، بالإضافة إلى أقراط من نفس المجموعة.

وعلقت بوسي على هذه القطع الفاخرة للإكسسوارات عبر حسابها على إنستجرام، قائلة إن القلادة تُقدر بملايين الجنيهات.

ولتكمل إطلالتها الأنيقة، اعتمدت بوسي تسريحة شعر منسدل من صالون “الصغير”.

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