بإطلالة لامعة.. 10 صور لنبيلة عبيد في حفل افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- آلاء نبيل:

ظهرت الفنانة نبيلة عبيد في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 45، بإطلالة رقيقة.

ارتدت فستانًا "سك" طويل بقصة الكروازية باللون الروز جولد، ومفتوح من الأمام ليريح حركتها، ونسقت معه حذاء وكلاتش باللون الأسود.

واعتمدت على مكياج بسيط بدرجات النيود، مع ترك شعرها منسدلا، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات باللون الذهبي، تمثلت في أسوار وأقراط.

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صُناعه.

وتشهد الدورة الحالية للمهرجان مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين، كما يتضمن البرنامج 16 عرضًا على السجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، إذ يُمنح المخرج المصري يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، فيما يُكرم النجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.