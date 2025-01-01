تقشير الشفاه الجافة أسرع طريقة لعلاج الشفاه المتشققة وجعلها ناعمة، لكنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من تهيج البشرة إلى تعطيل حاجزها الطبيعي، ويوضح تقرير "ليفينج سترونج" مخاطر استخدام تقشير الشفاه بأنه يسبب أضراراً أكثر من نفعه، والأضرار كالتالي:

قد يعطل حاجز الجلد

تستخدم معظم مقشرات الشفاه مقشرات رملية يمكن أن تكون قاسية للغاية، ما يتسبب في تمزقات مجهرية صغيرة في الجلد الرقيق على الشفاه، كما تقول ليندسي ماري زبريتسكي، زميلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وتضيف "يضعف هذا الحاجز الطبيعي لبشرتك، ما يجعلها عرضة للتهيج والجفاف وحتى البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى".

بعبارة أخرى، قد لا يؤدي الفرك إلى جعل شفتيك أكثر تشققاً فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى مشاكل أكبر في الشفاه.

قد يزيد تهيج الجلد

تقول الدكتورة زبريتسكي إن الشفاه حساسة ورقيقة وسهلة التهيج. قد يؤدي استخدام مقشر الشفاه عندما تكون جافة أو متشققة بالفعل إلى مضاعفة هذه المشكلة.

وتوضح "تحتوي مقشرات الشفاه على مكونات مزعجة مثل العطور وزيت النعناع، ​​والتي قد تؤدي إلى أشياء مثل التهاب الجلد التماسي التحسسي". وهذا الالتهاب طفح جلدي يحدث عندما تتلامس مع شيء يهيج البشرة أو يثير رد فعل تحسسي.

البثور

إضافة إلى ذلك، قد تظهر أيضاً نتوءات وبثور (أحياناً مع إفرازات وتكتلات)، وجفاف، وتقشر، وتورم، وحرقان أو ألم.

مكونات لا تناسب التشقق

وتوصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بتجنب المكونات التالية (التي قد تسبب تهيجاً) أثناء تشقق الشفاه:

والمكونات هي: الكافور، والعطر، واللانولين، والمنثول، والمنكهات كالقرفة والحمضيات والنعناع، والفينول وكبريتات لوريل الصوديوم، والأوكالبتوس.

وتنصح الدكتورة زبريتسكي "إذا كنت ترغبين في استخدام مقشر الشفاه استخدمي خياراً لطيفاً وخالياً من العطور، واستخدمي أي مقشر باعتدال".

وتقول: "ابحثي عن مقشرات الشفاه التي تحتوي على مقشرات كيميائية مثل حمض اللاكتيك، الذي يقشر بينما يرطب".