نصائح مهمة لتجنب الحوادث أثناء القيادة في العواصف الترابية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أنه سوف يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها نشاط قوي للرياح تتراوح سرعتها ما بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت "الهيئة"، في بيانها، أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، ما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

وبحسب توقعات الأرصاد، تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تزداد غزارتها وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

وتشهد تلك الأجواء العاصفة زيادة مخاطر الحوادث المرورية بالطرق السريعة والمكشوفة، إذ يواجه الكثير من سائقي السيارات صعوبة في مناظرة الطرق لمسافات تسمح بتفادي الاصطدام بالسيارات الأخرى.

ويرصد التقرير التالي مجموعة من الخطوات التي ينصح باتباعها قبل وأثناء القيادة اضطراريًا في الأجواء العاصفة لتفادي الحوادث:

فحص الإطارات

احرص على أن تفحص سيارتك قبل الخروج في حال معرفتك بوجود عاصفة ترابية؛ فالإطارات يجب أن تكون بحالة جيدة.

مسافة الرؤية

احرص على أن تترك مسافة لا تقل عن 300 متر من السيارة التي تسير أمامك على الطريق لرؤية واضحة.

إضاءة المصابيح

شغل "المصابيح الأمامية" و"مصابيح الضباب" حتى تسمح لقائدي المركبات الأخرى برؤيتك من مسافة بعيدة.

الفرامل المفاجئة

ينصح خبراء المرور بتفادي الاستخدام المفاجئ للفرامل في الأجواء العاصفة، لعدم التعرض لخطر الاصطدام بالسيارات الأخرى المحيطة.

غلق زجاج السيارة

احرص على غلق زجاج السيارة؛ حتى تتجنب أي عوائق أو حطام متطاير يكون أمامك على الطريق.

ماسحات الزجاج

تأكد من أن ماسحات الزجاج الأمامي والخلفي تعمل بصورة جيدة إلى جانب تفقد ماء الماسحات قبل الخروج في العاصفة.

التوقف عن القيادة

ينصح خبراء السلامة بالهيئة الألمانية بالتوقف إلى جانب الطريق في حال زاد معدل سرعة الرياح؛ حيث إن الاستمرار في القيادة قد يعرض السيارة إلى الانقلاب.

الهاتف المحمول

التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة في الأجواء العاصفة يزيد من مخاطر التعرض للحوادث.

الانشغال بغير الطريق

تحذر الإدارة العامة للمرور من الانشغال عن مراقبة الطريق أثناء القيادة.

استخدام الإشارات

يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، وذلك تفاديًا للاصطدام بالسيارات القادمة من الخلف.