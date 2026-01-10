برلين - (د ب أ):

أكد خبراء في سلامة المرور بألمانيا أن مخاطر الحوادث الناجمة عن فتح أبواب السيارات بصورة مفاجئة لا تزال مرتفعة في المدن الكبرى مثل العاصمة برلين، ولا تزال محل استخفاف رغم ذلك.

ولا توجد إحصاءات على مستوى ألمانيا بالكامل، عن "حوادث أبواب السيارات".

وقالت رئيسة قسم أبحاث الحوادث في الاتحاد العام لشركات التأمين الألمانية، كيرستن تسايدلر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "عدد قليل فقط من الولايات الألمانية يسجل هذه الحوادث بشكل منفصل في بلاغات حوادث المرور لدى الشرطة، وتعد برلين من بينها... حوادث أبواب السيارات أكثر شيوعا في برلين مقارنة بالمناطق الريفية أو المدن ذات الكثافة الأقل في حركة السيارات والدراجات".

وفي مثل هذه الحوادث، يتسبب سائقو السيارات، أو ركابها، في سقوط راكب دراجة نتيجة الفتح المفاجئ لباب السيارة. وفي أكتوبر الماضي تصدر حادث الممثلة المولودة في برلين فاندا بيردلفيتس عناوين الأخبار، حيث توفيت عن عمر ناهز 41 عاما متأثرة بإصابات خطيرة بعدما تعرضت لمثل هذا الحادث في هامبورج.

وقالت تسايدلر: "حوادث أبواب السيارات ظاهرة يتم التقليل من خطورتها". وبلغ عدد هذه الحوادث في أنحاء برلين خلال عام 2024 نحو 392 حادثا، أي ما يقارب 8% من إجمالي نحو 4950 حادث دراجات أسفر عن إصابات أو وفيات. وفي عام 2015، سجلت 533 حادثة من هذا النوع، بما يمثل نسبة تقارب 10%. وقالت تسايدلر: "العاصمة شهدت خلال السنوات العشر الماضية تراجعا طفيفا، وإن كان بطيئا، في عدد هذه الحوادث".

ورغم ذلك، أشارت تسايدلر إلى أنه يمكن القيام بالمزيد للحد من المخاطر، موضحة أن القواعد المعمول بها على مستوى ألمانيا منذ عام 2010 تنص على تخصيص شريط أمان بعرض يصل إلى 75 سنتيمترا بين السيارات المتوقفة ومسارات الدراجات عند إنشاء أو إعادة تأهيل طرق الدراجات.

وأشارت تسايدلر إلى أن هذه المناطق العازلة باتت أكثر حضورا في برلين، "لكن للأسف لا يزال العديد من مسارات الدراجات القائمة يفتقر إليها، وينبغي تزويدها بهذه الشرائط بشكل عاجل".

وأضافت تسايدلر أن هناك حاليا حلولا تقنية تعرف بأنظمة التحذير من فتح الأبواب، حيث ترصد حساسات مثبتة في السيارة اقتراب دراجة من الخلف وتطلق إشارات تحذير صوتية أو ضوئية قبل فتح الأبواب، وقالت: "والأفضل من ذلك هي الأنظمة التي تعطل فتح الأبواب لفترة قصيرة. وقد دعونا منذ فترة طويلة إلى تعميم تزويد جميع المركبات بأنظمة التحذير من فتح الأبواب المفاجئ".