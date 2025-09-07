من 10 إلى 100 ألف كم.. صيانات دورية بسيطة تجاهلها يكلفك الكثير من المال

القاهرة - (مصراوي):

تعد الصيانات الدورية من أهم عوامل الحفاظ على كفاءة السيارة وإطالة عمرها الافتراضي، إلى جانب ضمان السلامة أثناء القيادة.

لكن الكثير من مالكي السيارات يتجاهلون هذه الصيانات، ما قد يؤدي إلى أعطال مكلفة عند إصلاحها، بل إن بعضها قد يكون قاتلاً مثل إهمال صيانة منظومة الفرامل.

فيما يلي أبرز مواعيد الصيانات الأساسية التي تعتمدها غالبية الشركات المصنعة:

10.000 كم

تغيير زيت المحرك والفلتر.

فحص مستوى سائل التبريد وزيت الفرامل.

فحص ضغط الإطارات وحالتها.

20.000 كم

تكرار تغيير الزيت والفلتر.

تغيير فلتر الهواء.

فحص السيور (سير المجموعة).

فحص البطارية والدينامو.

30.000 كم

تغيير الزيت والفلتر.

تغيير فلتر البنزين.

فحص العفشة (المقصات، المساعدين، الكبالن).

40.000 كم

تغيير الزيت والفلتر.

تغيير الإطارات إذا ظهر تآكل.

فحص شامل للفرامل وتغيير زيت الفرامل إذا مرّ عامان.

60.000 كم

تغيير الزيت والفلتر.

تغيير شمعات الإشعال (البوجيهات).

فحص أو تغيير سير الكاتينة (حسب توصية الشركة).

فحص نظام التكييف وتنظيف دورة التبريد.

100.000 كم

تغيير الزيت والفلتر.

تغيير سير الكاتينة (في حال لم يُغيّر سابقاً).

تغيير البوجيهات طويلة العمر (إيريديوم/بلاتينيوم).

تغيير سائل التبريد بالكامل.

فحص شامل للسيارة (العفشة – الفرامل – الإطارات – البطارية).