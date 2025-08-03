كيف تحافظ على تركيزك أثناء قيادة السيارة.. خطوات بسيطة

برلين - (د ب أ):

تُعد ردة الفعل السريعة أثناء القيادة أمرا بالغ الأهمية؛ حيث إنه تساعد على تجنب وقوع حادث.

وللحفاظ على التركيز أثناء القيادة، أوصى نادي السيارات الأوروبي (ACE) بتجنب مصادر تشتيت الانتباه التالية:

- الهواتف الذكية:

يقوم كثير من قائدي السيارات بكتابة الرسائل أو إجراء المكالمات أو تعديل إعدادات تطبيق الخرائط بسرعة، الأمر الذي يهدد سلامة القيادة.

مثال: عندما ينظر قائد السيارة إلى هاتفه بدلا من الطريق لمدة ثلاث ثوانٍ فقط، فعند القيادة بسرعة 50 كلم/ساعة سيكون قد قطع مسافة 40 مترا دون أن يرى الطريق. أما عند القيادة بسرعة 130 كلم/ساعة، فتصل هذه المسافة إلى 108 أمتار.

إذا كان قائد السيارة بحاجة ماسة لاستخدام هاتفه الذكي أثناء القيادة، فيمكنه استخدام خاصية التحكم الصوتي في الجهاز مع إبقاء عينيه على الطريق. وإلا فيتعين عليه إيقاف سيارته على جانب الطريق.

- المرايا والمقاعد:

قد يتسبب ضبط مرآة الرؤية الخلفية أو تحريك المقعد للأمام أو الخلف أثناء القيادة في تشتيت انتباه قائد السيارة. لذا من الأفضل ضبط المقاعد والمرايا قبل الانطلاق بالسيارة.

- الطعام والشراب:

يندرج تناول الطعام والشراب أثناء القيادة أيضا ضمن مصادر تشتيت الانتباه أثناء القيادة، خاصةً وأن قائد السيارة غالبا ما يمسك بالمقود بيد واحدة فقط. وبالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون عيناه دائما على الطريق عند فتح علبة أو محاولة إخراج زجاجة من أسفل أقدام الراكب.

وإذا كان قائد السيارة مضطرا لتناول الطعام أثناء القيادة، فيجب أن يكون كل شيء في متناول يده ويسهل فتحه. والأفضل من ذلك، التوقف وتناول الطعام والشراب باسترخاء.

- التعب والإرهاق:

يمكن أن يمثل التعب مشكلة أيضا، وتشكل الغفوة القصيرة الناتجة عنه خطرا كبيرا. لا تُقدم القهوة ومشروبات الطاقة فائدةً تُذكر في هذه الحالة؛ نظرا لأنها لا تعالج السبب الجذري. لذا من المهم أخذ فترات راحة منتظمة أثناء القيادة لمسافات طويلة.