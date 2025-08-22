نصائح مهمة لتنظيف الدراجة النارية.. لا تهملها

برلين - (د ب أ):

تحتاج الدراجة النارية بين الحين والآخر إلى غسيل شامل يزيل ما تراكم عليها من اتساخات. وهنا يأتي دور منظفات الدراجات النارية المتخصصة، التي تنظف بعمق وتتعامل مع المواد المختلفة برفق للحفاظ على لمعان الأجزاء وحمايتها من التآكل.

وأوردت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أن هيكل الدراجة النارية يتعرض في الحياة اليومية وعلى الطرق الطويلة لكمية كبيرة من الاتساخات، بدءا من بقايا الحشرات والغبار وصولا إلى زيوت السلسلة وآثار الكبح.

وأضافت المجلة الألمانية أنه في حالة عدم إزالة هذه الترسبات بانتظام، فإنها تهاجم الطلاء والمعادن والبلاستيك. لذلك تم تطوير منظفات خاصة قادرة على إذابة أصعب الاتساخات من دون الإضرار بالسطح. وغالبا ما تأتي هذه المنتجات برقم هيدروجيني معتدل، على عكس المنظفات المنزلية الشديدة.

ويضمن استخدام منظف الدراجة النارية تيسير عملية الغسل بخطوات بسيطة؛ ففي البداية ينصح الخبراء بترك المحرك يبرد، ثم يتم ركن الدراجة في الظل مع تغطية الأجزاء الحساسة مثل الكهرباء والعادم، بعدها يتم غسل الهيكل بماء لإزالة الأتربة الكبيرة قبل رش المنظف وتركه لبضع دقائق، ثم يتم شطف كل شيء جيدا مع تجفيفه جيدا أيضا، فيما يمكن إضفاء لمسة نهائية بتلميع الأجزاء المطلية أو تغليفها بالشمع.

وتيرة الغسل

وتختلف وتيرة الغسل بحسب ظروف الاستخدام؛ فقيادة الدراجة في جو صافٍ وعلى طرق نظيفة تجعل الغسل مرة كل أسبوعين أو أربعة كافيا، لكن بعد الأمطار أو الرحلات الترابية يجب تنظيف الدراجة النارية فورا لتجنب تآكل المعادن. ويُنصح بغسل الدراجة جيدا قبل فترات التوقف الطويلة حتى لا تتحول الترسبات إلى بقع دائمة.

ويمكن في بعض الحالات الاكتفاء بتنظيف الدراجة من دون ماء، شريطة أن تكون الاتساخات سطحية وخفيفة. وتساعد هنا بخاخات خاصة تلتقط الغبار وآثار الأصابع لتُمسح بعد ذلك بقطعة مايكروفايبر ناعمة، وهي طريقة مناسبة للتنظيف السريع بين جولة وأخرى.

وتحدد مدة بقاء المنظف على الهيكل درجة فعاليته؛ فمعظم المنتجات تحتاج بين 5 و15 دقيقة لتفكيك الاتساخات، لكن ترك المنظف فترة أطول مما يوصي به المصنع قد يضر بالسطح بدلا من حمايته.

أخطاء شائعة

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن هناك بعض الأخطاء الشائعة، التي ينبغي تجنبها أثناء التنظيف، ومنها استخدام منظفات منزلية قوية، والتي قد تضر بالكروم والألومنيوم وعناصر الإحكام المطاطية، كما يؤدي غسل الدراجة تحت أشعة الشمس المباشرة إلى تبخر السائل سريعا وترك بقع مزعجة، بالإضافة إلى أن ضغط الماء المبالغ فيه من أجهزة الغسيل يمكن أن يتسبب في تلف الأجزاء الكهربائية.

وقد يسبب استخدام نفس قطعة القماش في أكثر من خطوة خدوشا دقيقة لالتقاطها جسيمات صلبة أثناء المسح.