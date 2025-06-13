أهمية الفحص الشامل لمكيف هواء السيارة

ميونخ - (د ب أ):

أكدت الهيئة الألمانية للفحص الفني على أهمية إجراء فحص شامل لمكيف هواء السيارة مع بداية فصل الصيف لضمان أداء فائق في ظل الطقس الحار.

وأوضحت الهيئة أن أنظمة تكييف الهواء تفقد كميات معينة من سائل التبريد بشكل طبيعي. وإذا لم تتم إعادة ملء سائل التبريد وانخفض مستوى الشحن بشكل ملحوظ، فلن يتدهور أداء التبريد فحسب، بل سيتعرض النظام لضغط أكبر؛ حيث يلعب سائل التبريد أيضا دورا مهما في تشحيم الكمبريسور. ونتيجة لذلك، تتآكل عناصر تكييف الهواء بشكل أسرع وقد تتلف، مما قد يتطلب إصلاحات باهظة الثمن.

تكاثر الجراثيم والعفن

وبالإضافة إلى ذلك، قد تتراكم الرطوبة والأوساخ في المبخر. ومع ارتفاع درجات الحرارة، يشكل ذلك بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم والعفن. وبدون التنظيف والتطهير الشاملين، قد تتوغل هذه الجراثيم إلى داخل الجهاز أثناء التشغيل، مما يتسبب في انبعاث روائح كريهة أو الإصابة بأمراض في أسوأ الأحوال.

وأشارت الهيئة إلى أن أنظمة تكييف السيارة الحديثة لا تضمن مناخا لطيفا فحسب، بل تشتمل أيضا على فلاتر داخلية (تُسمى أيضا فلاتر حبوب اللقاح)، والتي تقوم بتنقية الهواء الخارجي بدقة. ولا تعمل هذه الفلاتر بالشكل المطلوب إلا إذا كان نظام الفلتر في حالة ممتازة.

ووفقا للهيئة الألمانية، فإن الفحص الشامل يتضمن فحصا بصريا لجميع الخراطيم والأنابيب والكمبريسور، واختبارات الأداء الوظيفي وأداء التبريد والتسرب، بالإضافة إلى اختبار وتعبئة سائل التبريد وتنظيف وتعقيم المبخر وقنوات الهواء. كما يتم فحص فلتر هواء المقصورة واستبداله عند الحاجة.