4 علامات تكشف عن تلف "طرمبة البنزين" في السيارة.. لا تتجاهلها

القاهرة - (مصراوي):

تعد مضخة البنزين الـ"طرمبة" من العناصر الأساسية في دورة الوقود بالسيارة والمسؤولة عن تغذية المحرك لاستخراج القوة، وتمثل مصدر الإمداد الرئيسي للمحرك بالبنزين.

وتعمل مضخة البنزين على تمرير الوقود عبر "الخراطيم" نحو جهاز خلط الهواء بالوقود "الكربراتير" في السيارات القديمة أو إلى نظام حقن الوقود المباشر "الإنجيكشن" في السيارات الحديثة ثم انتقاله إلى المحرك.

يمكن أن يؤدي تلف طرمبة البنزين لظهور عدة مشاكل تؤثر بشكل ملحوظ على تجربة القيادة وتعيق تشغيلها بالشكل الأمثل؛ ويوضح الـ"إنفوجرافيك" التالي أبرز العلامات الدالة على وجود هذه المشكلة.

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