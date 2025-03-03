مساحات الزجاج الأمامي.. ليست مجرد أداة لإزالة المياه

برلين - (د ب أ):

تعد مساحات الزجاج الأمامي أكثر من مجرد أنصال مطاطية؛ حيث إنها تضمن وضوح الرؤية أثناء القيادة، وبدونها تصبح قيادة السيارة خطرة للغاية في ظل الطقس الممطر.

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو جاتسيته" الألمانية للسيارات أن مساحات الزجاج الأمامي الحديثة المعروفة حاليا تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية.

ألا وهي: 1- أنصال المساحات مع القطاع المطاطي، والذي يتم استعماله لمسح الماء من الزجاج الأمامي، ويتم تثبيت هذه الأنصال بواسطة 2- ذراع المسح، والذي يتم تحريكه بواسطة 3- محرك المساحات، ويتوافر حاليا نوعان رئيسيان من أنظمة تشغيل مساحات الزجاج الأمامي.

محرك ذراع الحركة الترددية

يدور المحرك الدوار في اتجاه واحد فقط ويستخدم محرك ذراع للحركة الترددية، ويعتبر هذا النوع هو الأكثر شيوعا وانتشارا وخاصة في سيارات الفئة الأدنى، أما السيارات الأكثر تكلفة فإنها تعتمد على محرك عاكس؛ حيث يؤدي تغيير اتجاه الدوران إلى حركة ترددية لذراع المساحات، ويعد هذا التصميم أكثر تكلفة ويتطلب إلكترونيات تحكم خاصة.

ومع ذلك فإن أفضل المحركات لن يكون له فائدة بدون استعمال أنصال مساحات جيدة، وقد تم تحسين الموديلات الحديثة لكي تتناسب مع الزجاج الأمامي المنحني. وعادة ما تتكون من عدة قطاعات مزودة بمفاصل لكي تضغط قطاع المطاطي على سطح الزجاج بالتساوي، وهناك اثنان من الحشوات المعدنية الرقيقة المرنة في القطاع المطاطي تعمل على توزيع الضغط بشكل متساوٍ.

مستشعرات المطر

وتعتبر مستشعرات المطر من التطورات الجديدة، التي طرأت على مساحات الزجاج الأمامي؛ حيث تقوم هذه المستشعرات بإسقاط ضوء بالأشعة تحت الحمراء على الزجاج الأمامي بزاوية 45 درجة.

وعندما يكون الزجاج الأمامي جافا ينعكس معظم الضوء إلى المستشعر مرة أخرى، ولكن وجود قطرات المطر على سطح الزجاج الأمامي يغير هذا الانعكاس، وبالتالي يتعرف المستشعر على وجود قطرات المطر، وتقوم الإلكترونيات بضبط سرعة المساحات تبعا لكمية المطر.

وتعول بعض الشركات العالمية حاليا على مساحات زجاج مدمج بها فوهات للماء، وبدلا من رش الماء من غطاء المحرك، فإن فوهات الماء المدمجة ترش الماء أمام أنصال المطاطية لمساحات الزجاج مباشرة، ومن ضمن مزايا هذا التصميم توفير المساحة في حيز المحرك.