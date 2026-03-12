فحوصات أساسية للدراجات النارية قبل موسم الربيع.. لا تتجاهلها

برلين - (د ب أ):



أوصت الجمعية الألمانية للفحص الفني (GTÜ) ونادي السيارات (ADAC) الألماني قائدي الدراجات النارية بإجراء الفحوصات المهمة التالية مع حلول فصل الربيع لضمان سلامة القيادة:

الإطارات



ينبغي ألا يقل عمق مداس الإطار عن 6ر1 ملم. يجب أيضا فحص الإطارات بحثا عن الشقوق أو أي تلف آخر، كما أن أشعة الشمس والظروف الجوية تُؤدي إلى تلف المطاط؛ لذا ينبغي تغيير الإطارات كل خمس إلى ست سنوات على الأقل.

السوائل



يجب فحص مستوى زيت المحرك وزيت الفرامل وسائل التبريد مع إعادة التعبئة أو الاستبدال حسب الحاجة. ويجب أيضا فحص الدراجة من حيث وجود رطوبة أو أي بقع على أرضية المرآب؛ حيث قد يشير ذلك إلى وجود تسريبات.

الفرامل والسلسلة



يجب تنظيف أقراص الفرامل من الغبار والأوساخ وفحص أنابيب الفرامل واختبار أداء الفرامل. ويجب أيضا فحص سلسلة القيادة من حيث وجود علامات تآكل أو من حيث الحاجة إلى تشحيم.

الأضواء والإلكترونيات



عند تشغيل الإشعال، يجب أن تعمل جميع الأضواء، بما في ذلك الضوء العالي وأضواء الفرامل وإشارات الانعطاف. إن توجيه الكشاف الأمامي نحو جدار سيكشف بسرعة ما إذا كان موجها لأعلى أو لأسفل بشكل مفرط ويحتاج إلى تعديل.

- يجب فحص المكونات الإلكترونية الأخرى مثل مفاتيح القابض ومسند الدراجة الجانبي.

- يجب أيضا فحص شحن البطارية واستبدال البطارية الضعيفة.

الملابس الواقية

ومن ناحية أخرى، تُعد الملابس الواقية، والتي تشمل الخوذة والأحذية والسترة والقفازات، جزءا من المعدات الأساسية. ولزيادة وضوح الرؤية، يُنصح باستخدام شرائط عاكسة على الملابس أو ارتداء سترة عاكسة إضافية.

ومن المهم أيضا أن تفي الخوذة بمتطلبات المعيار (ECE 22.06) الجديد. وبشكل عام، يجب أن تكون الخوذة مُحكمة على الرأس دون أن تضغط عليه، وأن تتحرك قليلا عند هز الرأس، مع مراعاة استبدالها في حالة وجود مظاهر تآكل أو اهتراء بها.