تجاهل نقطة صغيرة في زجاج السيارة يكلفك الكثير.. لهذه الأسباب

يتجاهل الكثير من مالكي السيارات الشقوق الصغيرة الناتجة عن ارتطام الحصى أثناء القيادة، والتي لا تتجاوز في البداية حجم رأس القلم وللوهلة الأولى تبدو غير خطيرة ولا تؤثر على الرؤية.

لكن هذا الضرر البسيط قد يتحول خلال أسابيع إلى شبكة من التصدعات التي تتوسع بفعل تغيرات الحرارة والاهتزازات خلال القيادة، ما يجعل الإصلاح أكثر تعقيدًا ويستدعي في بعض الحالات استبدال الزجاج بالكامل.

لماذا تتفاقم الشروخ الصغيرة بسرعة؟

يشير خبراء إلى أن الزجاج الأمامي مصنوع من طبقات متعددة تمنحه صلابة وقدرة على الامتصاص.

وعند حدوث تشقق، فإن الضرر لا يقتصر على الطبقة الخارجية، بل تظهر شروخ دقيقة تحت السطح قد لا ترى بالعين المجردة. هذه الشروخ تتأثر بعوامل عدة، أبرزها:

اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل، أو استخدام المكيف والدفاية.

الاهتزازات المتكررة الناتجة عن قيادة السيارة خاصة على الطرق غير الممهدة.

غسيل السيارة بضغط ماء عالٍ ما قد يدفع الأوساخ أو الماء داخل الشق.

تسرب الرطوبة التي قد تتجمد وتحدث تمددًا يوسع الضرر.

وتزداد خطورة الشق عندما يصل إلى حواف الزجاج أو يتخذ شكل خطوط طويلة، حيث يفقد الزجاج جزءًا من صلابته الهيكلية، وقد يتأثر أداء الوسائد الهوائية التي تعتمد جزئيًا على قوة الزجاج في حالة الاصطدام.

متى يمكن إصلاح الزجاج؟

بحسب المتخصصين، يمكن إصلاح معظم الشقوق الصغيرة إذا كانت:

أقل من حجم عملة معدنية.

في الطبقة الخارجية للزجاج فقط.

بعيدة عن مجال رؤية السائق المباشر.

حديثة ولم يتخللها ماء أو أتربة.

ما الحالات التي تستدعي استبدال الزجاج بالكامل؟

الشقوق التي تتجاوز 15 سم طولًا.

الضرر الممتد إلى حواف الزجاج.

وجود أكثر من كسر في أماكن متعددة.

الشقوق التي تعيق رؤية السائق.

