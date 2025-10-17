قطعة غيار واحدة توفر لك استهلاك الوقود عند استبدال

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحريك أسعار الوقود في مصر اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، 17 أكتوبر 2025، ضمن المراجعة الدورية التي تجريها الوزارة وفقًا للأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وفي ظل هذه الزيادات، يؤكد خبراء الصيانة أن الاهتمام بقطع الغيار البسيطة، مثل شمعات الاحتراق "البوجيهات"، يمكن أن يساهم بفعالية في تقليل استهلاك البنزين وتحسين أداء السيارة.

تعمل البوجيهات على إشعال خليط الوقود والهواء داخل المحرك، ومع تآكلها يضعف الاحتراق ويزداد استهلاك الوقود. واستبدالها بانتظام يحافظ على كفاءة المحرك بنسبة قد تصل إلى 20%، ويقلل الانبعاثات الضارة.

ويُنصح بتغيير البوجيهات كل 30 إلى 40 ألف كيلومتر أو وفق تعليمات الشركة المصنعة، إذ إن تلفها يؤدي إلى ضعف السحب وصعوبة التشغيل وزيادة استهلاك البنزين.

ومن خلال التقرير التالي يمكنك التعرف على أبرز أهمية دور البوجهيات بسيارتك وأبرز العلامات حال تلفها:

علامات تدل على أهمية البوجهيات:

تحسين كفاءة الوقود

البوجيهات التي تعمل بشكل سليم تساعد على احتراق الوقود بصورة كاملة داخل المحرك، وهذا يؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود بصورة أكبر.

تقليل الانبعاثات الضارة

يتضح عندما يحدث الاحتراق داخل المحرك بطريقة صحيحة، تقل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود غير المحترق، وهذا يُساهم في حماية البيئة وتقليل التأثير السلبي.

استجابة المحرك بشكل أفضل

البوجيهات التي تعمل بشكل منتظم وسليم، تحافظ على محرك السيارة واستجابته تكون أسرع أثناء الضغط على دواسة الوقود، إما في حالة تلفها تلاحظ تأخر في استجابة السيارة أو الاهتزاز بالمحرك.

الحفاظ على المحرك

يُلاحظ أن المحرك الذي يعمل بكفاءة يكون سببه الأول أن البوجيهات يتمتع بعمر أطول، وهذا يعني تقليل تكاليف الصيانة والحفاظ على أداء السيارة.

تجنب الأعطال المفاجئة

تقلل البوجيهات السليمة من احتمالية حدوث أعطال مفاجئة في المحرك أثناء القيادة، فهي تساعد على تشغيل السيارة بسلاسة.

علامات تلف بوجيهات السيارات:

- وجود التراكم للكربون، أو الزيوت على طرف البوجيهات.

- وجود الصعوبة في بداية تشغيل المحرك.

- مُلاحظة اهتزازات بصورة غير طبيعية بالمحرك، أو احتمالية التقطعات في أداء المحرك.

- ضعف التسارع، أو عدم القدرة على تقديم نفس القوة المُعتادة من السيارة.

- زيادة غير منطقية باستهلاك الوقود.

