رومان جروجان يقود سيارة فورمولا-1 للمرة الأولى منذ حادث البحرين 2020

برلين - (د ب أ):

أعلن فريق هاس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 ، اليوم الخميس، على حسابه بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أن رومان جروجان، سيقود سيارة فورمولا للمرة الأولى منذ الحادث الذي تعرض له في سباق جائزة البحرين الكبرى 2020.

وسوف يقود جروجان سيارة في إف -32 ، التي استخدمها فريق هاس في موسم 2023، خلال اختبار في حلبة موجيلو بإيطاليا غدا الجمعة.

وقال جروجان :"أن أقول إنني متحمس للعودة إلى سيارة فورمولا-1 سيكون أقل من الحقيقة. لا استطيع تصديق أن ما يقرب من خمس سنوات قد مرت، لكن العودة وخوض هذا الاختبار مع فريقي القديم أمر مميز حقا".

وأضاف :" أطفالي قاموا بتصميم خوذتي لآخر جائزة كبرى كنت سأشارك فيها في أبوظبي عام 2020 — والآن سأتمكن أخيرا من تجربتها في سيارة فورمولا-1 غدا الجمعة".

واصطدم جروجان بالحواجز في اللفة الافتتاحية من جائزة البحرين الكبرى 2020، واشتعلت النيران في سيارته بعد انقسامها إلى نصفين.

وفي واحدة من أكثر اللحظات الدرامية في تاريخ فورمولا-1، تمكن جروجان من الخروج من السيارة دون مساعدة بعد 28 ثانية، ثم ساعده اثنان من المندوبين الطبيين على الابتعاد عن موقع الحادث.

وتعرض جروجان لحروق شديدة في يديه واضطر للخضوع لعملية جراحية. في ذلك الوقت، كان جروجان قد علم بالفعل أن عقده مع فريق هاس لن يتم تجديده، وبما أنه غاب عن آخر فعاليتين في موسم 2020، فإن جائزة البحرين الكبرى كانت آخر سباق له في فورمولا-1.

وقال آياو كوماتسو، المدير التنفيذي لفريق هاس :" أنا سعيد للغاية بعودة رومان جروجان لقيادة سيارة فورمولا-1 للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وفخور بشكل خاص بعودته في إحدى سياراتنا – وهذا أمر مستحق تماما".