انقسام بين سائقي فورمولا-1 حول زيادة سباقات السرعة

لندن - (د ب أ):

أثارت فكرة زيادة عدد سباقات السرعة ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 اعتبارًا من عام 2027 انقساما في الآراء بين السائقين المشاركين في المسابقة.

تم تأكيد إقامة ستة سباقات سرعة للموسم المقبل، لكن مسؤولي فورمولا-1 يناقشون فكرة زيادتها إلى ما يصل إلى 12 سباقا خلال موسم 2027، كما تم طرح فكرة تنظيم سباقات عكس شبكة الإنطلاق.

وأبدى البريطاني المخضرم لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، إعجابه بسباقات السرعة، حيث قال الفائز ببطولة العالم 7 مرات "أحب عطلات نهاية الأسبوع المخصصة للسرعة، كنت أشتكي سابقا من وجود نفس النمط كل عطلة نهاية أسبوع. هذه العطلات تكون حماسية للغاية".

من جانبه، قال الفرنسي إستيبان أوكون، سائق فريق هاس: في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "نعيش في عالم استهلاكي نرغب فيه بالمزيد من البرامج. عندما تشاهدون برنامج "وينزداي" على نتفليكس، لا نريد الانتظار عشرة أيام للجزء الثاني.

أوضح أوكون "نخوض سباقات كل عطلة نهاية أسبوع تقريبا، وأعتقد أن وجود سباق سرعة في المقدمة أمر مبالغ فيه بعض الشيء. شبكات الانطلاق العكسية مصطنعة، وهذا ليس بالأمر الجيد".