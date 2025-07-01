في 5 أشهر.. مبيعات السيارات الجديدة بمصر ترتفع بنحو 95%

القاهرة - (مصراوي):

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن استمرار النمو القوي للمبيعات وانتعاش السوق المصري خلال عام 2025 الجاري.

ووفقًا لتقرير "أميك" الأخير فقد بلغت مبيعات سوق السيارات بقطاعاته المختلفة "ملاكي - حافلات ركاب - شاحنات تجارية" خلال الأشهر الـ5 الأول من العام الجاري 58.080 وحدة بزيادة 94.8% على أساس سنوي.

وواصل قطاع سيارات الركوب (الملاكي) قيادة السوق مسجلًا معدلات نمو بنحو 98%، إذ بلغت المبيعات 45.075 سيارة مقارنة بـ22.770 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق قطاع الشاحنات التجارية أعلى معدل نمو بالمبيعات بنسبة قدرت بـ103.7% على أساس سنوي، وذلك بعد أن تم تسجيل 9.572 مركبة في الفترة من يناير إلى آخر مايو الماضي، مقابل 4.699 وحدة في الفترة ذاتها من 2024.

أما قطاع حافلات الركاب "الأوتوبيسات" فكان الأقل نموًا بالسوق خلال الأشهر الخمس الأولى من 2025، إذ بلغت مبيعاته في الفترة المذكورة 3.433 مركبة بزيادة 1.091 وحدة عن العام الماضي ومعدل نمو بلغ 46.6 بالمئة.

كانت وكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، أشارت في تقرير لها إلى رصد معدلات نمو قوية بالسوق المصري منذ بداية العام الجاري، متوقعه أن يواصل السوق رحلة التعافي من الأزمات التي لاحقته منذ جائحة كورونا في 2020، مدللة بتسجيل معدل نمو بنحو 11% خلال عام 2024 والبداية القوية في 2025.

وأشارت "F2M" إلى الدور القوي الذي تلعبه الحكومة في دعم صناعة السيارات من خلال تقديم حوافز ضريبية للتصنيع المحلي، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والتصدير.

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