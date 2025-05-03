فورمولا-1 تجدد عقد سباق ميامي حتى 2041

ميامي جاردنز - (أ ب):

أعلنت إدارة بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -1، أمس الجمعة، تمديد عقد سباق الجائزة الكبرى في ميامي بحيث يستمر في جدول السباقات حتى عام 2041.

وأقيم السباق لأول مرة عام 2022 كثان سباق يتم إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون سباق يوم الأحد هو الرابع في عقد يمتد لعشرة أعوام وتم الاتفاق عليه بين منظمي السباق في ميامي وفورمولا-1.

وتقام الآن ثلاثة سباقات فورمولا -1 في أمريكا كل عام، حيث تم إضافة سباق لاس فيجاس للجدول في عام 2023، كما أن موسم فورمولا-1 لديه محطة هامة في أوستن بولاية تكساس.

ويأتي تجديد عقد ميامي بعدما أعلنت فورمولا -1 عن تمديد عقدها مع مكسيكو سيتي لمدة ثلاثة أعوام لكن الفارق هو أن سباق مكسيكو سيتي في العام الأخير من عقده الحالي.