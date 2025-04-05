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بيرمان سعيد بأدائه في سباق فورمولا-1 الياباني

05:02 م السبت 05 أبريل 2025

السائق البريطاني أولي بيرمان

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سوزوكا - (د ب أ):

قال السائق البريطاني أولي بيرمان إن تألقه في التجربة الرسمية لسباق جائزة اليابان الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 كان " على الأرجح أكثر لحظة استمتعت بها في حياتي".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بيرمان /19 عاما/ وضع فريق هاس في المراكز العشرة الأولى على شبكة الانطلاق، حيث سيبدأ من المركز العاشر في السباق الذي يقام غدا الأحد في سوزوكا.

وكان بيرمان سعيدا للغاية بأدائه على المسار الذي أحبه السائقون.

وقال بيرمان :" إنه مذهل. على الأرجح أكثر لحظة استمتعت بها في حياتي".

وأضاف :" إنه أمر رائع. القيادة على حلبة بهذه الصعوبة مع سيارة ذات أداء قوي يجعل التجربة رائعة".

وأردف :" عنقي تأثر من القوة العالية. لكن باقي جسدي كان يستمتع بالتجربة، كانت تجربة ممتعة جدا بالنسبة لي".

بيرمان سباقات فورمولا-1
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