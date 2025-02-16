ترامب يسعى لتحسين صورته الرياضية عبر سباق ناسكار دايتونا 500

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نيويورك - (أ ب):

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضور سباق دايتونا 500 اليوم الأحد للمرة الثانية، ساعيا لتحسين صورته كمشجع رياضي.

وحضر ترامب السباق في عام 2020 أثناء ترشحه لولاية رئاسية ثانية.

ومُنح ترامب شرف رئاسة أكبر وأعرق سباق في ناسكار في 2025، وأمر السائقين بتشغيل محركاتهم.

وأسعد ترامب الآلاف من الجماهير الحاضرة في المدرجات بتحليق طائرة الرئاسة فوق مضمار دايتونا الدولي قبل أن يستقل السيارة الرئاسية.

وفي الأسبوع الماضي، بات ترامب أول رئيس يحضر مباراة في السوبر بول، وسيحضر أيضا مباريات في كرة القدم الجامعية ومواجهات لعبة يو إف سي القتالية.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز "أكثر ما أستمتع به في سباقات ناسكار، شجاعة وجرأة السائقين الذين يسعون إلى المجد الأمريكي الخالص".

وفي عام 2018 كرم دونالد ترامب في البيت الأبيض، مارتن تروكس جونيور بطل كأس ناسكار، وفريق فيرنتشر روو ريسينج.

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