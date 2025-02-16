إعلان

ترامب يسعى لتحسين صورته الرياضية عبر سباق ناسكار دايتونا 500

06:42 م الأحد 16 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سيارة ''الوحش'' بحلبة دايتونا
  • عرض 6 صورة
    طائرة الرئاسة الأمريكية لحظة هبوطها في دايتونا
  • عرض 6 صورة
    سيارة ''الوحش'' بحلبة دايتونا
  • عرض 6 صورة
    ترامب وقرينته بحلبة سباق دايتونا
  • عرض 6 صورة
    سيارة ''الوحش'' بحلبة دايتونا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نيويورك - (أ ب):

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضور سباق دايتونا 500 اليوم الأحد للمرة الثانية، ساعيا لتحسين صورته كمشجع رياضي.

وحضر ترامب السباق في عام 2020 أثناء ترشحه لولاية رئاسية ثانية.

ومُنح ترامب شرف رئاسة أكبر وأعرق سباق في ناسكار في 2025، وأمر السائقين بتشغيل محركاتهم.

وأسعد ترامب الآلاف من الجماهير الحاضرة في المدرجات بتحليق طائرة الرئاسة فوق مضمار دايتونا الدولي قبل أن يستقل السيارة الرئاسية.

وفي الأسبوع الماضي، بات ترامب أول رئيس يحضر مباراة في السوبر بول، وسيحضر أيضا مباريات في كرة القدم الجامعية ومواجهات لعبة يو إف سي القتالية.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز "أكثر ما أستمتع به في سباقات ناسكار، شجاعة وجرأة السائقين الذين يسعون إلى المجد الأمريكي الخالص".

وفي عام 2018 كرم دونالد ترامب في البيت الأبيض، مارتن تروكس جونيور بطل كأس ناسكار، وفريق فيرنتشر روو ريسينج.

اقرأ أيضًا:

قبل وقف إنتاجها.. كيف تشتري بي واي دي F3 بقسط شهري 6 آلاف جنيه؟

روكس 01 سيارة جديدة في مصر تسير 1115 كم بخزان وقود - التفاصيل

بالصور.. لادا تطرح نيفا سبورت الجديدة كليًا في الأسواق

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

سباقات السيارات دونالد ترامب سباق ناسكار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور