السعودية فرح اليوسف تسجل حضورها بمنافسات سباق فورمولا 4 لموسم 2025

وكالات

تستعد السائقة السعودية الشابة فرح اليوسف لخوض غمار منافسات بطولة السعودية لسيارات للفورمولا-4 موسم 2025.

كما يشارك إلى جانب اليوسف كل من السعودي عبد الله كامل، وفارس أورقنجي، واللذين ينضمان إلى قائمة السائقين في الموسم الجديد.

وتعد مشاركة هؤلاء السائقين محطة بارزة في مسيرة البطولة، إذ يمثلون جيلًا واعدًا من المتسابقين الطموحين الساعين لترسيخ مكانة المملكة في واحدة من أكثر الرياضات تنافسية.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تأهيلهم للمنافسة على الساحات الإقليمية والدولية مستقبلاً بما يتماشى مع طموح المملكة نحو الريادة الرياضية عالميًا ويترجم مستهدفات رؤية 2030.

وتبرز السائقة فرح اليوسف كأحد الأسماء البارزة، إذ مثلت السعودية في نهائيات كأس الأمم للفورمولا للسيدات بدبي، وهي بطلة السعودية للكارتينج للسيدات 2022، كما حلت بالمركز 26 عالميًا في نهائيات الكارتينج، وشاركت في أكاديمية فورمولا 1 لعام 2025.

أما عبد الله كامل فيعتبر من أبرز المواهب الصاعدة، حيث توّج بلقب بطل المملكة في فئتي IAME وRMC لموسم 2023 / 2024، كما فاز بدورة الألعاب السعودية 2023، وبدأ تجربة أوروبية مع فريق أي كاي أم موتورسبورت في منافسات يورو فور.

وفي المقابل، يبرز فارس أورقنجي، كأحد الأسماء الواعدة في سباقات الكارتينج، يشارك بانتظام في منافساتسلسلة السباقات العالمية "سودس" بحلبة دبي أوتودروم.

تتكون بطولة السعودية للفورمولا 4 لعام 2025 من خمس جولات؛ تبدأ في حلبة البحرين الدولية خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر، تليها الجولة الثانية يومي 15 و16 أكتوبر.

وتنتقل المنافسات إلى حلبة كورنيش جدة للجولتين الثالثة والرابعة في 10 و11 و14 و15 نوفمبر، على أن تختتم البطولة بالجولة الخامسة في جدة أيضًا يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.