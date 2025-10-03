سنغافورة - (د ب أ):

يعتقد البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أن الهولندي ماكس فيرستابن أصبح الآن منافسا "حقيقيا" على لقب فئة الصانعين.

وشدد نوريس في الوقت ذاته على أن مكلارين لن تضطر إلى جعل الأسترالي أوسكار بياستري، زميله في الفريق، هو السائق صاحب الأولوية في الفريق.

وبعد فوزين متتاليين لفيرستابن في سباقات الجائزة الكبرى، تستضيف سنغافورة سباق الجائزة الكبرى القادم، يوم الأحد المقبل، حيث يتأخر حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة قبل السباقات السبعة المتبقية من الموسم الحالي، بفارق 69 نقطة عن بياستري، مع تبقي 199 نقطة متاحة.

واضطر بياستري للانسحاب من سباق جائزة أذربيجان الأخير بعد حادث تصادم، بينما أنهى نوريس السباق في المركز السابع.

وتحدث نوريس عن فيرستابن قائلا "إنه منافس حقيقي. إذا عدنا إلى بداية الموسم الحالي، فقد كانوا يتحدوننا في السباقات الستة أو السبعة الأولى للفوز، ثم أدخلنا بعض التحديثات وتحسن أداؤنا نسبيا".

أضاف نوريس في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لكن بعد ذلك أدخلوا بعض التحديثات، هذا وضعهم على نفس المستوى معنا. ما زلنا نتوقع الهيمنة، ونأتي إلى هذه السباقات بهدف وطموح الفوز، ونرغب في مواصلة السيطرة والأداء الجيد الذي أظهرناه طوال الموسم".

واستدرك "لكن في باكو، كانت لدينا السيارة المناسبة للفوز، لكننا لم نفعل ذلك. أتيحت لنا فرصة منافسة ماكس. في الجولة السابقة في مونزا، كانوا أسرع منا كثيرا. من الوارد للغاية أن يكونوا أسرع منا في سباقات قادمة هذا الموسم".

وشدد نوريس "سنذهب إلى لاس فيجاس وغيرها من السباقات منخفضة الدفع، حيث لا نتوقع أن نكون بنفس روعة أدائنا. لذا فهذه فرصة لريد بول، لكننا نركز فقط على أنفسنا ونسعى لتقديم أفضل أداء".

ويتأخر نوريس بفارق 25 نقطة عن بياستري في سباق اللقب، وعندما سئل عما إذا كان قلقا بشأن اضطرار مكلارين لإعطاء الأولوية لأحد نجومها للتغلب على فيرستابن والفوز بلقب السائقين الأول منذ تتويج لويس هاميلتون مع الفريق البريطاني عام 2008، رد نوريس بحدة: "أنا قلق للغاية. أنا قلق للغاية بشأن ذلك. وخائف بصراحة. أنا سعيد لأنك سألت ذلك. الإجابة لا".