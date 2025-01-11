كولابينتو ينضم إلى فريق ألبين كسائق احتياطي للفورمولا 1

لندن - (أ ب):

انضم فرانكو كولابينتو لفريق ألبين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، كسائق احتياطي خلال هذا العالم، بعدما كان يتسابق لفريق وليامز في 2024.

ووقع السائق الأرجنتيني البالغ من العمر 21 عاما على عقد لعدة سنوات مع ألبين، الذي قام بتصعيد جاك دووهان للفريق مع بيير جاسلي في الموسم المقبل.

وأنهى كولابينتو 2024 محققا خمس نقاط بعدما شارك بدلا من لوجان سارجنت في أغسطس الماضي.

وقال كولابينتو في بيان للفريق أول أمس الخميس :" الآن، حان الوقت لفصل جيد، وخوض هذا التحديث مع فريق ألبين هو شرف كبير".