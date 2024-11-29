السعودية تكشف تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار 2025

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الرياضة السعودية تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025 في نسخته السادسة على التوالي بالمملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك عبر اجتماع عُقد اقتراضياً "عن بعد"، بتواجد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، ويان لومينير، الرئيس التنفيذي لمنظمة "أماوري سبورت"، وديفيد كاستيرا، مدير رالي داكار.

وتقام منافسات رالي داكار السعودية في الفترة من 3 وحتى 17 يناير/كانون الثاني القادم، بمسافةٍ تبلغ 7707 كيلومترات، بدءًا من محافظة بيشة جنوب المملكة، مروراً بالشمال، واتصالاً بمدينة حائل، والإكمال إلى وسط المملكة في الدوادمي والرياض، فيما سيكون الختام في شبيطة، وتحديداً في صحراء الربع الخالي، والتي تعد أكبر صحراء رملية متصلة في العالم.

وقال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل "نفخر باستضافة المملكة لمنافسات الرالي للمرة السادسة توالياً، الأمر الذي يؤكد الدعم السخي من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، إضافةً للمكانة المرموقة لمملكتنا، وقدراتها العالية على استضافة أهم وأكبر الأحداث والفعاليات العالمية".

أضاف الأمير خالد "ستتجه أنظار العالم لاستقبال نخبة سائقي الراليات في العالم؛ للمشاركة في رالي داكار، والذي سيحمل في طياته مسارًا جديدًا يغطي مناطق لم تكن معروفة من قبل، ويفتح آفاقاً فريدةً أمام المشاركين لاستكشاف أروع المناظر الطبيعية والأثرية في المملكة، والتضاريس المتنوعة والمميزة".

ورحب الأمير خالد بضيوف المملكة من المشاركين في النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025، مشيرا إلى تكامل الاستعدادات كافة لاستضافة هذا الحدث العالمي؛ للخروج بنسخة استثنائية، مؤكدًا ثقته في قدرة شباب وشابات المملكة، على تقديم نسخة جديدة واستثنائية تواكب هذا الحدث العالمي، وانعكاس الطموحات الكبرى لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية موطناً لرياضة المحركات في العالم.

ويتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية و12 مرحلة، بدءاً بالمرحلة التمهيدية من مخيم المبيت في محافظة بيشة، مروراً بالحناكية والعلا، وحائل، والدوادمي، والرياض، وحرض، وشبيطة.

وجاء الجدول الزمني لرالي داكار السعودية 2025 على النحو التالي:

- الفحص الفني (الأربعاء والخميس 1-2 يناير): محافظة بيشة

- المرحلة التمهيدية (الجمعة 3 يناير): بيشة– بيشة، لمسافة 75 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: 29 كيلومترًا).

- المرحلة الأولى (السبت 4 يناير/كانون الثاني): بيشة– بيشة، لمسافة 498 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: 412 كيلومترًا).

- المرحلة الثانية مرحلة 48 ساعة (الأحد والاثنين 5-6 يناير/كانون الثاني): بيشة– بيشة، لمسافة 1057 كيلومترا (المرحلة الخاصة: 965 كيلومترًا).

- المرحلة الثالثة (الثلاثاء 7 يناير): بيشة– الحناكية لمسافة 839 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: 496 كيلومترًا).

- المرحلة الرابعة (الأربعاء 8 يناير): الحناكية– العلا، لمسافة 589 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: 416 كيلومترًا).

- المرحلة الخامسة، مرحلة الماراثون (الخميس، 9 يناير): العلا– حائل، لمسافة 491 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: 428 كيلومترًا).

- يوم الراحة (الجمعة 10 يناير): حائل.

- المرحلة السادسة (السبت، 11 ينايري): حائل– الدوادمي، لمسافة 839 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: 616 كيلومترًا).

- المرحلة السابعة (الأحد، 12 يناير): الدوادمي– الدوادمي، لمسافة 752 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: 487 كيلومترًا).

- المرحلة الثامنة (الاثنين، 13 يناير): الدوادمي– الرياض، لمسافة 740 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: 491 كيلومترًا).

- المرحلة التاسعة (الثلاثاء، 14 يناير): الرياض– حرض، لمسافة 589 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: 357 كيلومترًا).

- المرحلة العاشرة (الأربعاء، 15 يناير): حرض– شبيطة، لمسافة 625 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: 110 كيلومترات).

- المرحلة الحادية عشرة (الخميس، 16 يناير): شبيطة– شبيطة، لمسافة 538 كيلومترًا (المرحلة الخاصة 314 كيلومترًا).

- المرحلة الثانية عشرة (الجمعة، 17 يناير): شبيطة– شبيطة، لمسافة 109 كيلومترات (المرحلة الخاصة: 63 كيلومترًا).

ويعتبر رالي داكار من أهم فعاليات رياضة المحركات في العالم، لاسيما أنه أقيم على مدى أكثر من 4 عقود، وأضفى إثارة كبرى للمشاركين والجمهور، وذلك عبر مسارات متعددةٍ ومتنوعة، في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وكانت المملكة العربية السعودية الوجهة الأولى للسباق في قارة آسيا، وذلك عندما استضافته عام 2020، وحققت نجاحًا كبيرًا في النسخة الخامسة لهذا الرالي، والتي أقيمت مطلع العام الجاري، حيث انطلق من المدينة القديمة في العلا، وانتهى في مدينة ينبع، وشهد الكثير من الصعوبات والتحديات في جميع مراحله، فيما كان اللقب من نصيب الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق أودي، والذي فاز بالرالي عن فئة السيارات للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على أراضي المملكة.