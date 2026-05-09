شهدت ديبال S05 موديل 2026 التي تقدم في السوق المصري عبر وكيلها المحلي مجموعة جي بي أوتوفي مصر زيادتين رسميتين متتاليتين في الأسعار خلال شهري مارس وأبريل 2026، بإجمالي ارتفاع يقترب من 160 ألف جنيه، وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكيل المحلي.

زيادة مارس



بدأت أولى الزيادات خلال شهر مارس بقيمة 75 ألف جنيه، لترتفع أسعار السيارة إلى مليون و490 ألف جنيه لنسخة المدى الممتد REEV بدلًا من مليون و450 ألف جنيه، وإلى مليون و640 ألف جنيه لنسخة BEV الكهربائية بدلًا من مليون و600 ألف جنيه.

زيادة أبريل



وفي أبريل، أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة “ديبال”، عن زيادة جديدة بقيمة 85 ألف جنيه شملت جميع الفئات، لتواصل السيارة موجة الارتفاعات السعرية خلال فترة قصيرة داخل السوق المصري.

الأسعار الحالية



وبعد تطبيق الزيادتين، أصبحت أسعار ديبال S05 في مصر خلال مايو الجاري تبدأ من مليون و675 ألف جنيه لنسخة REEV، بينما تصل إلى مليون و825 ألف جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

مواصفات ديبال S05 في مصر:

منظومة القوة



تتوفر ديبال S05 بخيارين من منظومات الدفع، حيث تعتمد النسخة الكهربائية بالكامل BEV على محرك بقوة 175 كيلوواط وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر، مع مدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معيار NEDC.

أما نسخة المدى الممتد REEV فتقدم مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1059 كيلومترًا، بفضل محرك كهربائي بقوة 160 كيلوواط وتقنيات إدارة طاقة ذكية تشمل نظام FORCE ونظام متطور لتسخين البطارية لضمان الأداء في مختلف الظروف.

أنظمة الأمان



تضم السيارة باقة أمان متكاملة تشمل أنظمة ABS وEBD ونظام الاتزان الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود وهبوط المرتفعات، وفرامل يد إلكترونية، ورؤية محيطية بزاوية 540 درجة.

كما تدعم السيارة أنظمة مساعدة قيادة متطورة مثل التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ومراقبة النقاط العمياء، والمساعدة في الزحام، والحفاظ على المسار، إضافة إلى التحكم الذكي في الإضاءة العالية.

