شهدت منطقة خالد بن الوليد نطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، واقعة سقوط فتاة من الدور الرابع بأحد العقارات السكنية، ما أسفر عن إصابتها بعدة إصابات متفرقة.

نقل المصابة للمستشفى



استقبل مستشفى الزهور، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، تدعى "م.م.ا"، مصابة بإصابات في القدمين والظهر إثر سقوطها من مرتفع على قدميها.

الحالة الصحية مستقرة



وكشف مصدر طبي أن الفتاة كانت في كامل وعيها فور وصولها إلى المستشفى، وأن حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أنها سقطت على قدميها ما تسبب في الإصابات التي تعرضت لها.

فحوصات وتحريات



ويجري الفريق الطبي بالمستشفى الفحوصات والأشعة اللازمة لتحديد طبيعة الإصابات بشكل دقيق، فيما تعمل الجهات المختصة على تحرير محضر بالواقعة، وبدء التحريات لكشف ملابسات الحادث النهائية.