كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن تربع مصر على صدارة الدول الإفريقية في مبيعات السيارات الكهربائية، خلال 2025، بإجمالي 7900 سيارة.



جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات للضوء على أبرز مؤشرات السيارات الكهربائية حول العالم، وأهم التوقعات الخاصة بهذه السوق خلال عام 2026، بناءً على التقارير التي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة.

2025 عام نمو مبيعات السيارات الكهربائية

وأوضحت تقارير الوكالة أن مبيعات السيارات الكهربائية شهدت نموًا خلال عام 2025، بعدما تجاوزت حاجز 20 مليون سيارة، بما يعادل ربع السيارات الجديدة المباعة عالميًّا.

وأوضح التقرير أن سوق السيارات الكهربائية في إفريقيا شهدت نموًا ملحوظًا، خلال العامين الماضيين، إذ ارتفعت المبيعات من نحو 4 آلاف سيارة تم بيعها في عام 2023، إلى 25 ألف سيارة في عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة المبيعات في مصر، التي سجلت 7900 سيارة، والمغرب 5500 سيارة، وجنوب إفريقيا 3800 سيارة، وهي الدول التي استحوذت مجتمعة على نحو 70% من إجمالي مبيعات المنطقة خلال 2025.

كما أشار التقرير إلى أن أوروبا سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ ارتفعت مبيعات السيارات بأكثر من 30% مع وصول حصة السيارات الكهربائية إلى 28% من إجمالي تلك المبيعات، مدفوعة بتشديد معايير الانبعاثات الأوروبية.

وفي الصين، تباطأ النمو نسبيًا نتيجة تعليق مؤقت لبرنامج استبدال السيارات، إلا أن السيارات الكهربائية استحوذت رغم ذلك على نحو 55% من إجمالي مبيعات السيارات.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد استقرت مبيعات السيارات الكهربائية عند أقل قليلًا من 10% من مبيعات السيارات، بالتزامن مع انتهاء بعض الحوافز الضريبية. وفي المقابل، سجلت الأسواق الناشئة توسعًا ملحوظًا؛ إذ تضاعفت المبيعات في جنوب شرق آسيا، وارتفعت في البرازيل والمكسيك، بينما تجاوزت حصة السيارات الكهربائية 10% من المبيعات الجديدة في ثلث الدول التي سجلت نموًا.

أزمة الطاقة تلقي بظلال قاتمة

في الوقت نفسه تلقي أزمة الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط بظلال قاتمة على مستقبل سوق السيارات الكهربائية، مع التركيز على مخاطر الاعتماد على واردات النفط، خاصةً مع استحواذ قطاع النقل البري على نحو نصف الطلب على النفط، كما أسهم ارتفاع أسعار الوقود في تعزيز جاذبية السيارات الكهربائية في ظل انخفاض تكاليف تشغيلها مقارنة بالسيارات التقليدية.

ورغم انخفاض المبيعات العالمية خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نتيجة تراجع الطلب في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فإن أسواقًا عديدة سجلت نموًا قويًا؛ فقد ارتفعت المبيعات في أوروبا بنحو 30%، وقفزت المبيعات في آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الصين بنسبة 80%، كما نمت المبيعات في أمريكا اللاتينية بنسبة 75%.

23 مليون سيارة كهربائية بنهاية 2026

وتوقع التقرير أن تصل المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية إلى 23 مليون سيارة خلال عام 2026، بما يمثل 28% من إجمالي مبيعات السيارات. ومن المتوقع أن تسجل أوروبا أكبر نمو بين الأسواق الكبرى، بينما ستقترب حصة السيارات الكهربائية في الصين من 60% من إجمالي المبيعات، مدفوعة بتراجع الأسعار واستمرار السياسات الداعمة.

وفي السياق ذاته، توقع التقرير أن ينمو أسطول السيارات الكهربائية بأكثر من ستة أضعاف بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2025، ليصل إلى نحو 510 ملايين سيارة، مشيرًا إلى أنه في الصين، أصبحت 70% من السيارات الكهربائية المباعة أرخص من متوسط أسعار السيارات التقليدية، ما دفع السيارات الكهربائية للهيمنة على فئة السيارات الصغيرة. كما عززت الواردات الصينية منخفضة التكلفة انتشار السيارات الكهربائية في دول جنوب شرق آسيا، خاصة في تايلاند وإندونيسيا وفيتنام.

كذلك، تبرز المكاسب المرتبطة بأمن الطاقة باعتبارها عاملًا مهمًا في توجيه السياسات المستقبلية؛ إذ ساهمت السيارات الكهربائية في خفض استهلاك النفط عالميًا بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025، مع توقع ارتفاع الكميات المستبدلة إلى نحو خمسة ملايين برميل يوميًّا بحلول 2030.

ومن ناحية أخرى، واصل قطاع الشاحنات الكهربائية توسعة بوتيرة سريعة، بعدما تضاعفت المبيعات عالميًا خلال عام 2025 لتصل إلى 9% من إجمالي مبيعات الشاحنات، بقيادة السوق الصينية التي باتت تمثل فيها الشاحنات الكهربائية ربع المبيعات تقريبًا. كما أصبحت تكاليف تشغيل الشاحنات الكهربائية أكثر تنافسية بفضل انخفاض أسعار البطاريات، في حين تعمل أوروبا على توسيع شبكات الشحن الخاصة بالشاحنات الثقيلة.

وأوضح التقرير في ختامه أن التطورات التكنولوجية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي ساهم في تسريع تحول الصناعة، سواء عبر تطوير تقنيات الشحن السريع التي باتت تتيح شحن بعض السيارات خلال أقل من عشر دقائق، أو توسع تقنيات الشحن الذكي التي تساعد على تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء.

