كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الصينية في السوق المحلي خلال شهر مايو الجاري.

وشهدت القائمة السعرية الجديدة استمرار تواجد السيارة تيجو 3 Facelift الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2024، ذلك رغم الإعلان عن وقف إنتاجها في مايو عام 2024 وانضمام السيارة تيجو 4 برو بديلًا عنها.

أسعار شيري تيجو 3 Facelift الجديدة

وفقًا لقائمة أسعار وكيل العلامة الصينية، تتوفر شيري تيجو 3 Facelift التي كان يتم تجميعها بمصانع الشركة في مصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 830 ألف جنيه.

شيري تيجو 3 تأتي بهيكل طوله 4.419 مم، وعرض 1.765 مم، 1.651 مم للارتفاع، قاعدة عجلات بطول 2.510 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 بوصة.

مواصفات شيري تيجو 3 الجديدة في مصر

تعتمد شيري تيجو 3 على محرك سعة 1.500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، بقوة 125 حصان، وعزم أقصى 160 نيوتن متر عند 3900 لفة بالدقيقة.

تستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

وسائل الراحة في شيري تيجو 3 الجديدة

مقصورة تيجو 3 مزودة بعدد من أنظمة الترفيه والكماليات في مقدمتها، زر تشغيل وإيقاف السيارة، تكييف هواء أوتوماتيك وفتحات هواء للمقاعد الخلفية، فتحة سقف، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، شاشة وسطية قياس 8 بوصة مع إمكانية عرض الهاتف عليها.

