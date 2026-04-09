توقيع عقد توريد الفوسفات لمجمع صناعي بالسخنة باستثمارات 525 مليون دولار

كتب : أحمد الخطيب

03:36 م 09/04/2026

المهندس كريم بدوي

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد توريد خام الفوسفات بين شركة فوسفات مصر وشركة إندوراما العالمية القابضة، لتلبية احتياجات المجمع الصناعي الجديد لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة السخنة.

وقع العقد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، وموكول أغاروال، المدير التنفيذي لشركة إندوراما، بحضور الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.

مشروع لإنتاج 600 ألف طن أسمدة سنويًا باستثمارات 525 مليون دولار

ويستهدف المشروع إنتاج 600 ألف طن سنويًا في مرحلته الأولى، باستثمارات تُقدَّر بنحو 525 مليون دولار.

وأوضح الوزير أن رئيس مجلس الوزراء كان قد شهد توقيع عقد الشراكة بين الشركتين لإقامة هذا المشروع، الذي يأتي في إطار توجه الوزارة لتعظيم القيمة الاقتصادية لخام الفوسفات المصري، من خلال التوسع في إقامة مشروعات صناعية بالتعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف أن المشروع يعكس توجه الوزارة نحو تحقيق التكامل بين أنشطة التعدين والصناعة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد الاقتصادي للاقتصاد المصري.

وزير البترول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التعدين في مصر

