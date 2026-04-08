ارتفاع أسعار سيارات لينك آند كو في مصر الجديدة حتى 100 ألف جنيه

كتب : محمد جمال

11:57 ص 08/04/2026 تعديل في 11:58 ص
    انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر (3)
    انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر (1)
    انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر (10)
    انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر (11)
    Lynk & Co 06
    Lynk & Co 06
    انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر (12)
    انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر (13)
    انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر (14)
    انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر (15)
    انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر (2)
    انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر (4)
    انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر (6)
    انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر (7)
    انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر (8)
    عز العرب وكيلًا حصريا لعلامة Lynk & Co
    انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر (9)

أعلنت مجموعة عز العرب أتوموتيف جروب، الوكيل المحلي لعلامة Lynk & Co في مصر، عن زيادة أسعار طرازاتها موديل 2026 خلال شهر أبريل الجاري بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه بالسوق المصري.

وفيما يلي الأسعار الجديدة لطرازات لينك أند كو بعد الزيادة:

Lynk & Co 06

تقدم السيارة Lynk & Co 06 موديل 2026 بثلاث فئات داخل السوق المصري، حيث جاءت الفئة Core Plus بسعر رسمي يبلغ 1,350,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Hyper Pro سعر 1,450,000 جنيه، في حين جاءت الفئة الأعلى تجهيزًا Hyper Halo بسعر 1,550,000 جنيه بعد الزيادة الأخيرة.

Lynk & Co 02

تتوفر السيارة Lynk & Co 02 موديل 2026 بفئة واحدة داخل السوق المحلي وهي Halo، وبلغ سعرها الرسمي الجديد 1,650,000 جنيه.

Lynk & Co 08

تطرح السيارة Lynk & Co 08 موديل 2026 في السوق المصري بفئتين، الأولى Pro بسعر رسمي 2,290,000 جنيه، بينما جاءت الفئة الأعلى تجهيزًا Halo بسعر 2,490,000 جنيه.

Lynk & Co 900

تقدم السيارة Lynk & Co 900 موديل 2026 بفئة واحدة داخل السوق المحلي وهي Ultra، ويبلغ سعرها الرسمي بعد الزيادة 3,990,000 جنيه.

