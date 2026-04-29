شهد معرض أوتو تشاينا 2026 (Auto China 2026) انطلاقة قوية مع افتتاحه الرسمي، حيث خطفت علامة LUXEED الأنظار بمشاركتها اللافتة عبر مجموعة متكاملة من طرازاتها الرائدة وابتكاراتها التقنية، مؤكدة طموحاتها للتوسع في الأسواق العالمية.

وجاء الظهور الأول لطراز LUXEED V9 كأبرز محطات المشاركة، إذ يمثل هذا الطراز الاستراتيجي فئة المركبات متعددة الاستخدامات (MPV) بمفهوم جديد قائم على “رحابة بلا حدود وفخامة متكاملة”. ويتميز التصميم الداخلي بمرونة عالية، حيث توفر المقاعد في الصف الثاني أوضاعاً متعددة تشمل وضعية الترحيب بزاوية 45 درجة، ووضعية المشاهدة بزاوية 90 درجة، إضافة إلى إمكانية الدوران الكامل بزاوية 180 درجة لتشكيل جلسة مواجهة مع الصف الثالث. كما تم تجهيز المقصورة بجلود فاخرة من نوع نابا ومقاعد “عديمة الجاذبية” مع وضعية استرخاء مستوحاة من الفضاء، إلى جانب نظام هواء صحي يعتمد على مواد MOFs، ما يعيد تعريف معايير الفخامة الذكية في هذه الفئة.

وعلى صعيد الأداء، زُوّد الطراز بنظام توجيه خلفي وشاسيه متطور من منصة “تولينغ”، ما مكنه من اجتياز اختبارات قاسية في الطرق الجليدية والثلجية، مع تحقيق نصف قطر دوران يبلغ 5.35 متر فقط، وهو من بين الأفضل في فئته، ليكسر الصورة النمطية عن سيارات MPV التقليدية.

كما شهد المعرض الكشف عن النسخة المحدثة من LUXEED R7، التي قدمت هوية بصرية جديدة، أبرزها اللون الخارجي “الأرجواني الليلي” المستوحى من ظواهر الشفق القطبي، إلى جانب تحديثات داخلية تضمنت إضافة لون برتقالي يمنح المقصورة طابعاً حيوياً ومريحاً.

وفي إطار التخصيص، قدمت العلامة نسختين مميزتين هما LUXEED R7 Pangu Edition وLUXEED S7 Xuanyuan Edition، حيث تجمع الأولى بين الأداء الديناميكي والفخامة الذكية بروح إبداعية مستوحاة من الأساطير الصينية، بينما تعكس الثانية فلسفة التصميم البسيط المستلهم من فنون الحبر التقليدية، ما يبرز توجه الشركة نحو تعزيز ثقافة التخصيص في صناعة السيارات.

ولم تقتصر مشاركة LUXEED على عرض السيارات، بل شملت جناحاً تفاعلياً متكاملاً يضم أربع مناطق رئيسية، منها تجربة التصوير بالذكاء الاصطناعي، ومحاكاة سباقات احترافية، وأنظمة اختبار ردود الفعل، إضافة إلى مساعد ذكي يتيح تفاعلاً شاملاً مع تقنيات القيادة الحديثة.

وعلى هامش المعرض، أعلنت الشركة بدء مفاوضات تعاون دولي مع مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ استراتيجيتها للتوسع العالمي وتعزيز حضور السيارات الصينية الذكية في الأسواق الدولية. وبهذه المشاركة، تؤكد LUXEED مكانتها كأحد أبرز العلامات الصاعدة في قطاع السيارات الذكية الفاخرة، مقدمة نموذجاً جديداً يعكس تطور الصناعة الصينية وقدرتها على المنافسة عالمياً.