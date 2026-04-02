نادي السيارات والرحلات المصري يستعد لكرنفال السيارات الكلاسيكية بمشاركة 50 سيارة نادرة

كتب : محمد جمال

01:55 م 02/04/2026 تعديل في 02:03 م

نادي السيارات والرحلات المصري

يستعد نادي السيارات والرحلات المصري لتنظيم الكرنفال السنوي للسيارات الكلاسيكية والتاريخية النادرة، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026، بمقر النادي بشارع قصر النيل، احتفالًا بمرور 102 عام على تأسيسه.

وتنطلق فعاليات الحدث في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حيث يبدأ اصطفاف السيارات الكلاسيكية واستقبال الضيوف من الشخصيات العامة وسفراء عدد من الدول الأجنبية، إلى جانب ممثلي الصحف والقنوات الإخبارية المحلية والعالمية، مع إتاحة الفرصة لالتقاط الصور التذكارية.

ومن المقرر أن يبدأ موكب السيارات الكلاسيكية في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، بمرافقة سيارات الشرطة وتنسيق إدارة المرور، حيث ينطلق من مقر النادي مرورًا بميدان التحرير وكوبري قصر النيل، وصولًا إلى مبنى الأوبرا بجزيرة الزمالك، قبل أن يعود مرة أخرى إلى ميدان التحرير ووسط البلد.

ويشهد الكرنفال مشاركة أكثر من 50 سيارة تاريخية نادرة من أشهر العلامات العالمية، من بينها رولز رويس، كاديلاك، بويك ومرسيدس، حيث تعود تواريخ تصنيع بعض هذه السيارات إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

ويعد نشاط السيارات الكلاسيكية والتاريخية من أبرز أنشطة النادي على مدار 24 عامًا، بدعم مستمر من مجالس الإدارة المتعاقبة، وتحت إشراف كل من منير الزاهد ورفيق عطية، من خلال "غرفة السيارات الكلاسيكية والتاريخية"، التابعة للاتحاد الدولي للسيارات التاريخية (FIVA)، والذي يحتفل هو الآخر هذا الشهر بمرور 60 عامًا على تأسيسه.

نادي السيارات والرحلات المصري

