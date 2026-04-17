أعلنت شركة مان دريم ManDream، الوكيل المحلي لعلامة BYD بالسوق المصري، عن طرح سيارتها ATTO 8 الجديدة كليا لتنضم إلى فئة السيارات الـSUV العائلية ذات السبعة مقاعد، وذلك خلال فعالية أقيمت داخل المركز التكنولوجي للعلامة في الشيخ زايد.

أسعار ومواصفات بي واي دي ATTO 8 الجديدة:

الأبعاد والمساحات الداخلية في ATTO 8 الجديدة

تأتي ATTO 8 الجديدة بتصميم عائلي عملي يوفر 7 مقاعد ومساحات داخلية واسعة، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة سعة التخزين التي تصل إلى نحو 1960 لترًا، إلى جانب تقديم وضعية “Bed Mode” التي تسمح بتحويل المقصورة إلى مساحة مريحة للاسترخاء خلال الرحلات، فيما يتجاوز طول السيارة 5 أمتار لتعزيز الرحابة الداخلية.

أداء قوي بتكنولوجيا هجينة متطورة

تعتمد ATTO 8 على تكنولوجيا DM-i الهجينة التي تجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي، لتولد قوة إجمالية تصل إلى 275 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 315 نيوتن متر، ومدى قيادة يتجاوز 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى مدى كهربائي يقارب 100 كيلومتر، ما يعزز من كفاءة استهلاك الوقود ويوفر مرونة في الاستخدام اليومي.

تجهيزات ذكية وتجربة متصلة

تدعم السيارة مجموعة من التقنيات الحديثة، من بينها شاشة ترفيه بقياس 15.6 بوصة، ولوحة عدادات رقمية، مع دعم أنظمة Android Auto وApple CarPlay، إلى جانب نظام صوتي متكامل واتصال بالإنترنت، فضلًا عن تجهيزات الراحة مثل التكييف ثلاثي المناطق، والمقاعد الكهربائية، والسقف البانورامي، والباب الخلفي الكهربائي.

أنظمة أمان متكاملة

وعلى صعيد الأمان، زُودت السيارة بحزمة متكاملة تشمل 7 وسائد هوائية، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة، بالإضافة إلى هيكل عالي الصلابة، وأنظمة تعليق متطورة توفر توازنًا بين الراحة والثبات على الطرق المختلفة.

أسعار 8 BYD ATTO الجديدة

طرحت BYD ATTO 8 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 2,849,900 جنيه.

تصريحات رسمية

ومن جانبه، أكد خالد يوسف، الرئيس التنفيذي لعلامة BYD في مصر، أن طرح السيارة الجديدة يعكس توجه الشركة لتقديم طرازات تلائم احتياجات الأسرة المصرية، من خلال الجمع بين المساحة والتكنولوجيا وكفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن ATTO 8 تمثل إضافة قوية لمحفظة العلامة بالسوق المحلي.

وأضاف أن الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجية توسعية تعتمد على تقديم حلول متنوعة وتعزيز تجربة العملاء، خاصة عبر المركز التكنولوجي الذي يتيح تجربة مباشرة للتقنيات الحديثة.

ويأتي هذا الطرح بالتزامن مع تنامي توجه السوق المصري نحو وسائل التنقل المستدامة، ما يعزز من مكانة BYD كأحد اللاعبين الرئيسيين في هذا التحول.