يشهد سوق السيارات في مصر حالة من التباين الملحوظ خلال الفترة الحالية، فبينما تواصل الأسعار ارتفاعها بشكل كبير مدفوعة بالتوترات العالمية والحرب الإيرانية الأمريكية وما تبعها من ضغوط على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن.

وتأتي هذه الانخفاضات المحدودة كاستثناء لافت في ظل الظروف الراهنة، حيث لجأت بعض العلامات إلى تقديم تخفيضات مباشرة على موديلاتها المختلفة في ظل الارتفاع الجنوني بأسعار السيارات خلال الفترةالأخيرة.

أسعار السيارات التي تراجعت أسعارها:

جيلي كولراي

تقدم جيلي كولراي موديل 2026 بثلاث فئات داخل السوق المصري، حيث سجلت الفئة الأولى Comfort سعرًا رسميًا 975 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الثانية Premium بسعر مليون و75 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الأعلى تجهيزًا Sport نحو مليون و199 ألف جنيه، لتظل من أبرز الطرازات التي تحافظ على تسعير تنافسي نسبيًا رغم تقلبات السوق.

هونشي أوسادو

شهدت هونشي أوسادو موديل 2026 فئة Luxury تراجعًا ملحوظًا في سعرها، حيث انخفضت بقيمة 70 ألف جنيه، لتسجل 1,679,000 جنيه بدلًا من 1,749,000 جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية السيارة ضمن فئة السيدان الفاخرة.

هونشي HS3

كما انخفض سعر هونشي HS3 موديل 2026 فئة Luxury بقيمة 80 ألف جنيه، لتصل إلى 1,769,000 جنيه مقارنة بسعرها السابق 1,849,000 جنيه، ما يعكس توجهًا واضحًا من العلامة لتقديم عروض سعرية أكثر تنافسية في فئة الـSUV الفاخرة.

اقرأ أيضًا:

