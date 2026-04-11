لاينفيلدن - (د ب أ):



سجلت شركة "دايملر تراك" الألمانية لصناعة المركبات التجارية انخفاضا في مبيعاتها خلال الربع الأول من هذا العام، متأثرة بضعف السوق الأمريكية وتراجع مبيعات الحافلات.

وأعلنت الشركة أمس الجمعة، في مدينة لاينفيلدن-إيشتردينجن الألمانية أن مبيعاتها خلال الربع الأول من 2026 تراجعت بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنها باعت 68 ألفا و849 شاحنة وحافلة حول العالم بين يناير ومارس 2026.

وسجلت الشركة التابعة لها في الولايات المتحدة أكبر تراجع، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 25% إلى 29 ألفا و432 مركبة خلال الربع الأول.

وأرجعت "دايملر تراك" ضعف السوق إلى إحجام شركات الشحن عن الطلب، مشيرة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة جزئيا بالرسوم الجمركية الأمريكية، التي تجعل من الصعب التنبؤ بحجم الشحن مستقبلا.

في المقابل، ارتفعت مبيعات شاحنات الشركة المنتجة تحت علامة مرسيدس-بنز بنسبة 13% لتصل إلى 34 ألفا و486 مركبة، دون أن تقدم الشركة تفسيرا لهذا الارتفاع.

كما تراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 20% إلى 4972 مركبة بين يناير ومارس، دون توضيح أسباب هذا الانخفاض.

وتعتزم الشركة نشر بيانات مالية وتشغيلية أكثر تفصيلا عند إعلان نتائجها الفصلية في 6 مايو المقبل.

وتواجه "دايملر تراك" ضغوطا على مستوى الأداء العام، حيث انخفض صافي أرباحها السنوية بنسبة 34% إلى 2 مليار يورو في عام 2025، متأثرة بضعف الطلب في أمريكا الشمالية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.

كما تراجعت الإيرادات بنسبة 9% إلى نحو 5ر49 مليار يورو، وانخفضت المبيعات بنسبة 8% إلى 422 ألفا و510 مركبات.

وفي إطار تحسين القدرة التنافسية، أطلقت الشركة العام الماضي برنامجا لخفض التكاليف تحت اسم "كوست داون أوروبا"، يهدف إلى تقليص التكاليف في أوروبا بأكثر من مليار يورو بحلول عام 2030، ويتضمن خططا لشطب نحو 5 آلاف وظيفة في ألمانيا، مع تأثر علامة مرسيدس-بنز بشكل خاص.

كما تعتزم الشركة تنفيذ إجراءات إضافية لخفض التكاليف في أمريكا الشمالية.