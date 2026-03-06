إعلان

رسمياً.. إعلان فوز محمد عز بمقعد نقيب المهندسين بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

09:30 م 06/03/2026

محمد عز نقيب المهندسين بالوادي الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسمت صناديق الاقتراع بمحافظة الوادي الجديد هوية ربان السفينة الجديد لنقابة المهندسين بالمحافظة، حيث أسفرت انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت اليوم الجمعة 6 مارس 2026، عن فوز المهندس محمد عز بمقعد نقيب المهندسين بالوادي الجديد. وجاء هذا الحسم عقب انتهاء أعمال فرز الأصوات التي جرت تحت إشراف قضائي كامل، لتبدأ بذلك دورة جديدة لمجلس النقابة الفرعية تعكس طموحات المهندسين في الإقليم.

تفاصيل اليوم الانتخابي

انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحاً واستمرت حتى الخامسة مساءً، حيث استقبلت اللجان الانتخابية بمقري النقابة في مركزي "الخارجة" و"الداخلة" الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية. وجرى تنظيم العملية الانتخابية بدقة لضمان تيسير الإدلاء بالأصوات، وتجنب أي تكدس قد يعيق المهندسين عن ممارسة حقهم القانوني والديمقراطي في اختيار ممثليهم.
من جانبه، صرح المهندس أحمد عبدالرحيم أبوزيد، أمين عام النقابة الفرعية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، بأن العملية الانتخابية جرت في أجواء اتسمت بالهدوء والشفافية. وأوضح أن الساعات الأولى شهدت إقبالاً محدوداً، إلا أن وتيرة المشاركة تزايدت تدريجياً مع مرور الوقت، خاصة بعد صلاة الجمعة، حيث توافد المهندسون بكثافة لاختيار من يمثلهم في مقعد النقيب ومقاعد مجلس النقابة.

أكدت اللجنة المشرفة أن كافة الإجراءات القانونية المنظمة لانتخابات النقابات المهنية جرى اتباعها بدقة متناهية، لضمان نزاهة النتيجة. كما جرى توفير كافة سبل الراحة للمهندسين المشاركين، مع الالتزام التام باللوائح المنظمة التي تضمن خروج العرس الانتخابي بشكل يليق بمهندسي مصر وبعراقة نقابة المهندسين المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عز نقيب المهندسين انتخابات نقابة المهندسين الوادي الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أهالي الحي الجدعان".. السفارة الألمانية بالقاهرة تشكر أهالي المطرية- فيديو
أخبار وتقارير

"أهالي الحي الجدعان".. السفارة الألمانية بالقاهرة تشكر أهالي المطرية- فيديو
مدرب النصر يكشف تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو
رياضة عربية وعالمية

مدرب النصر يكشف تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو
قضية تبادل زوجات.. علي جمعة يكشف عن واقعة نادرة وأغرب فتوى في حياته (فيديو)
جنة الصائم

قضية تبادل زوجات.. علي جمعة يكشف عن واقعة نادرة وأغرب فتوى في حياته (فيديو)
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان
أخبار وتقارير

التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان
بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026
سفرة رمضان

بـ"السوشي ونابلسية".. أحدث اختراعات البسبوسة في رمضان 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان