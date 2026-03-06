حسمت صناديق الاقتراع بمحافظة الوادي الجديد هوية ربان السفينة الجديد لنقابة المهندسين بالمحافظة، حيث أسفرت انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت اليوم الجمعة 6 مارس 2026، عن فوز المهندس محمد عز بمقعد نقيب المهندسين بالوادي الجديد. وجاء هذا الحسم عقب انتهاء أعمال فرز الأصوات التي جرت تحت إشراف قضائي كامل، لتبدأ بذلك دورة جديدة لمجلس النقابة الفرعية تعكس طموحات المهندسين في الإقليم.

تفاصيل اليوم الانتخابي

انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحاً واستمرت حتى الخامسة مساءً، حيث استقبلت اللجان الانتخابية بمقري النقابة في مركزي "الخارجة" و"الداخلة" الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية. وجرى تنظيم العملية الانتخابية بدقة لضمان تيسير الإدلاء بالأصوات، وتجنب أي تكدس قد يعيق المهندسين عن ممارسة حقهم القانوني والديمقراطي في اختيار ممثليهم.

من جانبه، صرح المهندس أحمد عبدالرحيم أبوزيد، أمين عام النقابة الفرعية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، بأن العملية الانتخابية جرت في أجواء اتسمت بالهدوء والشفافية. وأوضح أن الساعات الأولى شهدت إقبالاً محدوداً، إلا أن وتيرة المشاركة تزايدت تدريجياً مع مرور الوقت، خاصة بعد صلاة الجمعة، حيث توافد المهندسون بكثافة لاختيار من يمثلهم في مقعد النقيب ومقاعد مجلس النقابة.

أكدت اللجنة المشرفة أن كافة الإجراءات القانونية المنظمة لانتخابات النقابات المهنية جرى اتباعها بدقة متناهية، لضمان نزاهة النتيجة. كما جرى توفير كافة سبل الراحة للمهندسين المشاركين، مع الالتزام التام باللوائح المنظمة التي تضمن خروج العرس الانتخابي بشكل يليق بمهندسي مصر وبعراقة نقابة المهندسين المصرية.