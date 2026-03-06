إعلان

جيش الاحتلال يستهدف الكتيبة الغانية التابعة لليونيفيل في لبنان

كتب : مصراوي

09:32 م 06/03/2026

يونيفيل

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مخيما تابعا للكتيبة الغانية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، في بلدة القوزح في جنوب لبنان، بقذيفتين مدفعيتين، ما أدى إلى سقوط إصابات.

من جهة أخرى أغار الطيران الإسرائيلي مساء اليوم على حي البركة في بلدة أنصار وبلدات شقرا وياطر وعيتا الشعب ومارون الراس ويارون في جنوب لبنان، بحسب (الوكالة الوطنية للإعلام).

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ منذ الثاني من مارس الحالي سلسلة غارات كثيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة.

إسرائيل ولبنان حرب إيران الشرق الأوسط الأمم المتحدة

