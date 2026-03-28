بدءًا من اليوم.. ارتفاع أسعار جميع طرازات جاك حتى 50 ألف جنيه بمصر

تشهد فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكروس أوفر المدمجة في السوق المصري منافسة قوية بين عدد من الطرازات الصينية الحديثة، والتي أصبحت الأكثر انتشارا بالسوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.

ومن بين أبرز هذه الطرازات هافال H6 وسوإيست S06، وسجل الفارق السعري بينهما 35 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين:

أبعاد ومساحات هافال H6 وسوإيست S06

تأتي Haval H6 الجديدة بفئتين هما Platinum وUltra، وتأتي بطول يبلغ 4,703 ملم، وعرضًا يصل إلى 1,886 ملم، وارتفاعًا قدره 1,730 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,738 ملم، وسعة تخزينية لصندوق الأمتعة تصل إلى 560 لترًا، بالإضافة إلى خزان وقود بسعة 61 لترًا.

تأتي سوإيست S06 بفئتين هما Highline وPremium بطول 4616 مم، والعرض 1910 مم، الارتفاع 1690 مم، وقاعدة العجلات 2720 مم، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 57 لتر، سعة الشنطة الخلفية 486 لتر وتصل إلى 977 لتر عند طي المقاعد.

محرك وأداء هافال H6 وسوإيست S06

تعتمد Haval H6 على محرك سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة قصوى تبلغ 181 حصانًا عند عدد لفات يتراوح بين 5,500 و6,000 لفة في الدقيقة، مع أقصى عزم دوران يصل إلى 275 نيوتن متر عند 1,500–4,000 لفة في الدقيقة، وتعمل السيارة بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات بتبريد زيت (7DCT).

تأتي الفئة الأولى من سوإيست بمحرك 1500 سي سي تيربو يولد قوة 156 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك (DCT) من 6 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، أما الثانية تأتي بمحرك أعلى 1600 سي سي تيربو يولد قوة 197 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك (DCT) من 7 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.5 ثانية.

التجهيزات الداخلية في هافال H6 وسوإيست S06

هافال H6: تتمتع الفئتين بمجموعة من التجهيزات الداخلية التي تعكس راحة وفخامة السيارة، حيث تضم شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وناقل حركة إلكتروني Shift by wire و مخرج كهرباء أمامي 12 فولت، مع وجود فتحات تهوية خلفية لمكيف الهواء، وتكييف أوتوماتيكي بتحكم مزدوج في درجة الحرارة.

سوإيست S06: تتميز السيارة بتجهيزات تقنية عالية، خاصة في فئات Highline وPremium:

الشاشات: شاشة وسطية ضخمة مقاس 15.6 بوصة ولوحة عدادات رقمية.

النظام الصوتي: متوفر نظام "سوني" بـ 8 سماعات في الفئات العليا.

الراحة: مقاعد جلدية بتحكم كهربائي، خاصية التبريد والتدفئة، وتكييف ثنائي المناطق.

الإضافات: فتحة سقف بانورامية كبيرة، إضاءة داخلية محيطية، وإمكانية تشغيل المحرك عن بعد.

وسائل السلامة والأمان في هافال H6 وسوإيست S06

تتميز كل من فئتيPlatinum و Ultra بمنظومة متكاملة من أنظمة الأمان المتقدمة التي تعزز من ثقة السائق وسلامة الركّاب، حيث تأتي كلتا الفئتين مزودتين بـ6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة مكابح متطورة تشمل المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، ونظام الاتزان الإلكتروني (ESP)، ونظام التحكم في الجر والثبات، بالإضافة إلى نظام مساعدة الفرامل، وبرامج التوازن عند المنحدرات والمرتفعات، ومكابح يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومنع تشغيل المحرك، ونقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOF، إلى جانب كاميرا خلفية، رؤية محيطية 540 درجة، وجهاز تحذير المسافة الخلفية.

تشمل مواصفات الأمان في ساوايست S06 ما يلي: الوسائد الهوائية: تصل إلى 6 وسائد هوائية (أمامية وجانبية وستائرية)، وأنظمة الفرامل: ABS (مانع انغلاق)، EBD (توزيع قوة الفرملة)، وESP (ثبات إلكتروني)، والمساعدة الذكية: نظام رؤية محيطية 540 درجة، حساسات ركن أمامية وخلفية، ومثبت سرعة متكيف.

الحماية: نظام مراقبة ضغط الإطارات، تحذير التصادم الأمامي، ونظام منع الانقلاب.

أسعار هافال H6 وسوإيست S06

تبدأ أسعار H6 الجديدة في السوق المصري من مليون و325 ألف جنيه للفئة Platinum الأولى، ومليون و515 ألف جنيه للفئة Ultra الثانية كاملة التجهيزات.

تقدم سوإيست S06 فئة Highline بمليون و290 ألف جنيه، فيما بلغت فئة Premium نحو مليون و425 ألف جنيه.

