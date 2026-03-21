بكين - (د ب أ):

تستهدف الصين وصول عدد السيارات التي تعمل بخلايا الوقود في شوارعها إلى مليون سيارة بحلول 2023 وفقا للخطة الصادرة عن ثلاث مؤسسات حكومية بينها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

ويركز التعميم، الذي يهدف إلى اختبار إمكانية الاستخدام واسع النطاق لطاقة الهيدروجين، على تحقيق هدف خفض أسعار وقود الهيدروجين للمستهلك النهائي إلى أقل من 25 يوان (حوالي 3.62دولار أمريكي) للكيلوجرام بحلول عام 2030، وإلى حوالي 15 يوان في المناطق ذات الفرص المواتية، مع تعزيز طاقة الهيدروجين كمحرك جديد للنمو الاقتصادي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان الوزارة القول إن صناعة الهيدروجين في الصين حققت تقدما ملحوظا، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات مثل محدودية تطبيقاتها، وارتفاع تكاليفها، وصعوبات تخزينها ونقلها. وسيعطي البرنامج التجريبي الجديد الذي أطلقته الحكومة الأولوية لمركبات خلايا الوقود، والتطبيقات الصناعية التي تعمل بالهيدروجين، والاستخدامات المبتكرة للهيدروجين.

ووفقا لوزارة الصناعة سيكون على التجمعات الحضرية، بصفتها الجهة الرئيسية المشاركة في المشروع التجريبي تقديم طلبات المشاركة في البرنامج. وستقدم الحكومة المركزية مكافآت مالية لهذه التجمعات، كل فترة تجريبية قدرها أربع سنوات. ولن تتجاوز المكافأة القصوى لكل تجمع خلال الفترة التجريبية 1.6 مليار يوان، وفقا للخطة.

وبنهاية عام 2025، تم بيغ حوالي 40 ألف مركبة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين على مستوى الصين، وتم إنشاء 574 محطة لتزويد الهيدروجين بطاقة تعبئة يومية إجمالية تزيد عن 360 طنًا، مما يضع الصين في مصاف الدول الرائدة عالميا في هذا القطاع.