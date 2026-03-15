بقوة تصل إلى 415 حصانًا.. مرسيدس تطلق الفان الكهربائية الجديدة VLE

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق سيارتها الفان VLE الجديدة، والتي تقدم مفهوما جديدا يجمع بين الفخامة والعملانية إلى جانب أحدث التقنيات الكهربائية والرقمية.

وأوضحت الشركة الألمانية، أن سيارتها VLE تتوفر بطولين مختلفين، هما: 31ر5 متر و49ر5 متر. وعلى الرغم من أبعادها الكبيرة، حرص المصممون على منح السارة هيئة مدمجة وانسيابية تجعل ارتفاعها يبدو أقل بصريا.

كما جرى تحسين الديناميكا الهوائية بشكل كبير، ويمكن تجهيز الشبكة الأمامية الضخمة بإضاءة حسب الفئة المختارة، بينما يلفت التصميم الخلفي الأنظار عبر شريط إضاءة يمتد حتى الجناح العلوي.

ويعتمد الطراز على المنصة الجديدة للشركة المسماة Van Architecture وبجهد 800 فولت، ما يسمح بسرعات شحن عالية. وتتوفر للسيارة VLE بطاريتان: الأولى بسعة115 كيلووات/ساعة والثانية بسعة80 كيلووات/ساعة.

وفي البداية تتوفر نسخة VLE 300 ، التي تولد قوة 200 كيلووات/272 حصان، وتأتي بنظام دفع أمامي مع قدرة سحب تصل إلى 1000 كيلوجرام.

وستتوفر لاحقا نسخة أقوى بنظام دفع رباعي تحمل اسم VLE 400 4Matic بقوة 305 كيلووات/415 حصان، مع قدرة جر تصل إلى 2500 كيلوجرام بفضل محرك كهربائي إضافي على المحور الخلفي.

صالون فاخر متحرك

وفي الداخل تم تصميم السيارة VLE، التي تزن 8ر2 طن، لتكون أشبه بصالون فاخر متحرك يتسع لما بين خمسة وثمانية ركاب. ويمكن اختيار المقاعد الخلفية بعدة مستويات من الراحة، بدءا من المقاعد التقليدية وصولا إلى مقاعد Grand Comfort الكهربائية المزودة بوظائف التدليك ودعم أسفل الظهر ومسند للساقين إضافة إلى الشحن اللاسلكي، كما يسمح نظام Roll & Go بتحريك المقاعد أو إزالتها بسهولة بفضل تثبيتها على عجلات صغيرة.

ويغمر السقف البانورامي الضخم المقصورة بالضوء الطبيعي، بينما تضفي الإضاءة المحيطية المتطورة أجواء مستقبلية داخل المقصورة ليلا. وفي الجزء الأمامي يجمع نظام MBUX Superscreen حتى ثلاث شاشات تحت لوحة زجاجية واحدة ممتدة.

أما في الخلف، فيحوّل نظام MBUX Rear Space Experience المقصورة إلى سينما متنقلة أو مكتب متحرك بفضل شاشة بانورامية قابلة للطي يبلغ قياسها 79 سنتيمترا ودقة عرض 8K، ما يسمح بمشاهدة الأفلام أو إجراء اجتماعات عبر الفيديو أثناء الرحلة.

ويعزز النظام الصوتي الفاخر Burmester 3D Dolby Atmos تجربة الترفيه.

