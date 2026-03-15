جريت وول تكشف Wey V9X الهجينة الجديدة.. SUV فاخرة بتصميم مستقبلي

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة جريت وول موتور عن إطلاق سيارتها Wey V9X الهجينة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الفاخرة.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة Wey V9X الجديدة تأتي بطول يبلغ 5,229 متر، بينما يبلغ عرضها 250ر2 متر وارتفاعها 1,825 متر، أما طول قاعدة العجلات فيبلغ 3,15 متر، وهو ما يضمن مساحة واسعة داخل المقصورة.

لغة تصميمية أنيقة

وتعتمد السيارة Wey V9X الجديدة لغة تصميمية أنيقة للغاية؛ ففي المقدمة تظهر واجهة مغلقة يهيمن عليها شريط إضاءة LED ممتد بعرض السيارة. ويُعرف هذا التصميم باسم Star-Ring؛ حيث يربط الشريط الضوئي بين المصابيح الأمامية ويمنح السيارة مظهرا عريضا بطابع مستقبلي.

كما يوجد في أعلى مقدمة السيارة مستشعر LiDAR، وهو ما يشير بوضوح إلى أن السيارة مجهزة بأنظمة مساعدة متقدمة للسائق ووظائف قيادة متطورة. ويتضمن المصدم الأمامي أيضا مدخل هواء إلى جانب أضواء مساعدة زرقاء وإشارات انعطاف مدمجة في الجزء السفلي.

كما تتألق السيارة بطلاء ثنائي اللون يعزز حضورها البصري، بينما تتسم المقصورة الداخلية بطابع رقمي واضح؛ فالسائق يجد أمامه شاشة عدادات رقمية بالكامل، بينما تتوسط لوحة القيادة شاشة لمسية كبيرة عائمة للتحكم بوظائف السيارة ونظام الملاحة والملتميديا.

ويحصل الراكب الأمامي على شاشة خاصة به، وتمتد فتحات التهوية عبر عرض لوحة القيادة بالكامل وتندمج مع التصميم الداخلي المحيط بالمقصورة.

ولتعزيز تجربة الترفيه، تم تزويد السيارة بمقاعد استلقاء، كما تم تجهيز الصف الثاني بشاشات قابلة للطي محاطة بإضاءة محيطية. ويمكن شحن الهواتف الذكية لاسلكيا في المقاعد الأمامية وكذلك في الصف الثاني.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين تربو سعة 2,0 لتر كجزء من منظومة الدفع الهجين Plug-in، ويولد المحرك قوة قصوى تبلغ 175 كيلووات.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى210 كلم/س، كما تستطيع التسارع من0 إلى 100 كلم/س خلال 4,4 ثانية، بينما يستغرق التسارع4,7 ثانية في وضع الهجين.

وتتمتع السيارة Wey V9X الجديدة بمدى قيادة كهربائي كبير إلى 363 كلم.

