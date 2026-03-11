أعلنت شركة ManDream، الوكيل الرسمي لعلامة BYD في مصر، عن افتتاح ثاني مراكز BYD التكنولوجية داخل Park St New Cairo بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد أسابيع قليلة من إطلاق أول مركز للعلامة في Sheikh Zayed City.

ويهدف المركز الجديد إلى تقديم تجربة متكاملة للعملاء، تتيح لهم التعرف على أحدث تقنيات التنقل الكهربائي والهجين التي تقدمها BYD عالميًا، إلى جانب إمكانية مشاهدة السيارات وتجربتها عن قرب داخل بيئة تفاعلية متطورة.

وتزامن افتتاح الفرع الجديد مع بدء تسليم أولى سيارات BYD للعملاء من خلاله، حيث يعد المركز نقطة الخدمة الرئيسية لعملاء شرق القاهرة.

وشملت الطرازات التي بدأ تسليمها كلًا من BYD Dolphin Surf EV الكهربائية بالكامل، إلى جانب BYD Sealion 6 EV، وكذلك BYD Sealion 6 DM-i المزودة بتقنية BYD الهجينة المتطورة.

ويقدم المركز الجديد تجربة عميل شاملة تشمل استكشاف أحدث ابتكارات BYD في مجال السيارات الكهربائية والهجينة، وتجارب القيادة، بالإضافة إلى خدمات البيع وما بعد البيع، بما يسهم في تعزيز انتشار العلامة في السوق المصري وتقريب حلول التنقل الذكي والمستدام من شريحة أوسع من العملاء في شرق القاهرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة توسعية أوسع لعلامة BYD في مصر، إذ تعتزم الشركة طرح مزيد من الطرازات الجديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار التزامها بتقديم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة عالميًا، وتعزيز حضورها كأحد أبرز اللاعبين في مستقبل التنقل المستدام بالسوق المحلية.