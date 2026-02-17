إعلان

أوروبا تضيف فيتنام وجزر تركس وكايكوس للقائمة السوداء للملاذات الضريبية

كتب : مصراوي

08:39 م 17/02/2026

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

أضاف الاتحاد الأوروبي فيتنام وجزر تركس وكايكوس إلى قائمته للدول والأقاليم التي لا تمتثل لمعايير الضرائب، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان صحفي أنه تم إضافة الإقليمين، "بسبب عدم الامتثال للمعايير المتفق عليها دوليًا بشأن الشفافية الضريبية والضرائب العادلة".

وفي الوقت نفسه، بحسب البيان، تم شطب فيجي وساموا وترينيداد وتوباجو من القائمة "بعد أن نجحت في معالجة أوجه القصور طويلة الأمد".

وتضم القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي الآن 10 أقاليم هي: ساموا الأمريكية، وأنجيلا، وجوام، وبالاو، وبنما، وروسيا، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فيرجن الأمريكية، وفانواتو، وفيتنام.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بتحديث قائمته مرتين سنويا.

