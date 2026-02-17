إعلان

نظام ملتيميديا يحول ثلاثة أنواع من السيارات القديمة إلى حديثة.. التفاصيل

كتب : مصراوي

01:52 م 17/02/2026

الشاشات الرقمية بالسيارات - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة بلاوبونكت (Blaupunkt) عن إطلاق نظام الملتيميديا Wolfsburg 648 الجديد لترقية سيارات فولكس فاجن وسكودا وسيات القديمة من موديلات 2008 إلى 2010.

وأوضحت الشركة الألمانية أن نظام الملتيميديا Wolfsburg 648 الجديد مصمم ليناسب فتحة DIN مزدوجة، مشيرة إلى أن وحدة التحكم المركزية تتكون من شاشة لمسية قياس 7 بوصات، محاطة بأزرار فعلية على الجانبين.

تقنيات حديثة

وعلى الرغم من مظهره الكلاسيكي، يقدم النظام تقنيات حديثة تشمل Apple CarPlay وAndroid Auto، وموالف الراديو الرقمي DAB+. ويُوفر مُضخّم صوت بقوة 4 × 45 وات ومُعادل صوت ذو 12 نطاقا صوتا مناسبا. وتشتمل باقة التوريد على ميكروفون خارجي وكابل توصيل Quadlock مزود بواجهة CAN، بالإضافة إلى محول هوائي.

ولدمج نظام الملتيميديا في السيارة، تعتمد بلاوبونكت على اتصال CAN شامل، ويتيح ذلك الاستخدام المستمر لأزرار التحكم في المقود وقراءة إشارات خاصة بالسيارة مثل معلومات الإشعال والإضاءة والسرعة ونظام المساعدة على الركن ونظام التحكم في الطقس.

كما يتميز نظام Wolfsburg 648 بوصلة لكاميرا الرجوع للخلف، والتي يمكن التحكم بها عبر ناقل CAN وإشارة الرجوع التناظرية.

السيارات القديمة سيارات المستقبل فولكس فاجن سيارات سكودا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قطعوا جثتها ورموها".. تفاصيل القبض على سيدة ونجلها لاتهامهما بقتل ابنتها
حوادث وقضايا

"قطعوا جثتها ورموها".. تفاصيل القبض على سيدة ونجلها لاتهامهما بقتل ابنتها
اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
أخبار وتقارير

اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
"أبو الجدعنة".. حمادة هلال يعلق على مشاركة السقا في "المداح أسطورة النهاية
دراما و تليفزيون

"أبو الجدعنة".. حمادة هلال يعلق على مشاركة السقا في "المداح أسطورة النهاية
اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
أخبار وتقارير

اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
فيديوهات خادشة للحياء تقود بلوجر خلف قضبان الدخيلة
حوادث وقضايا

فيديوهات خادشة للحياء تقود بلوجر خلف قضبان الدخيلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026