برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة بلاوبونكت (Blaupunkt) عن إطلاق نظام الملتيميديا Wolfsburg 648 الجديد لترقية سيارات فولكس فاجن وسكودا وسيات القديمة من موديلات 2008 إلى 2010.

وأوضحت الشركة الألمانية أن نظام الملتيميديا Wolfsburg 648 الجديد مصمم ليناسب فتحة DIN مزدوجة، مشيرة إلى أن وحدة التحكم المركزية تتكون من شاشة لمسية قياس 7 بوصات، محاطة بأزرار فعلية على الجانبين.

تقنيات حديثة

وعلى الرغم من مظهره الكلاسيكي، يقدم النظام تقنيات حديثة تشمل Apple CarPlay وAndroid Auto، وموالف الراديو الرقمي DAB+. ويُوفر مُضخّم صوت بقوة 4 × 45 وات ومُعادل صوت ذو 12 نطاقا صوتا مناسبا. وتشتمل باقة التوريد على ميكروفون خارجي وكابل توصيل Quadlock مزود بواجهة CAN، بالإضافة إلى محول هوائي.

ولدمج نظام الملتيميديا في السيارة، تعتمد بلاوبونكت على اتصال CAN شامل، ويتيح ذلك الاستخدام المستمر لأزرار التحكم في المقود وقراءة إشارات خاصة بالسيارة مثل معلومات الإشعال والإضاءة والسرعة ونظام المساعدة على الركن ونظام التحكم في الطقس.

كما يتميز نظام Wolfsburg 648 بوصلة لكاميرا الرجوع للخلف، والتي يمكن التحكم بها عبر ناقل CAN وإشارة الرجوع التناظرية.