لمحبي الـ"مانيوال".. هذه أرخص سيارة جديدة في مصر بناقل حركة يدوي

يعد ناقل الحركة "الفتيس" أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في قرار شراء السيارة، إذ يفضل كثيرون الطرازات المزودة بناقل حركة أوتوماتيك لسهولة قيادتها، بينما لا يزال هناك من يتمسك بالسيارات ذات الناقل اليدوي لما تمنحه من تحكم أكبر وتكلفة تشغيل أقل.

وفي السوق المصري تصنف نيسان صني سيدان العائلية الفئة "Baseline" أرخص سيارة جديدة مزودة بناقل حركة (مانيوال) حيث يبلغ سعرها الرسمي خلال شهر فبراير الجاري 645.000 جنيه.

تنتمي نيسان صني موديل 2026 المجمعة محليًا إلى فئة السيارات الاقتصادية وتأتي بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ومرتبطًا بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وسرعتها القصوى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.