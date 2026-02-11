أحدث سيارات شيري في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات أريزو 6 GT الجديدة

قبل أيام، كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، عن السيارة أريزو 6 GT، وذلك على هامش المشاركة في معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو" 2026 والذي أقيم في الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري.

تقدم أريزو 6 GT الجديدة المجمعة محليًا بحسب المعلن من وكيل العلامة الصينية بفئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 840.000 جنيه للفئة الأولى و900.000 جنيه للفئة الثانية عالية التجهيز.

تعمل Arrizo 6 GT بمحرك T1.5 رباعي الأسطوانات بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT) مبلل ، لتوفر تجربة قيادة رياضية متكاملة مع تحقيق كفاءة استهلاك الوقود.

تضم المقصورة الداخلية أحدث التجهيزات التكنولوجية، بما في ذلك شاشة عدادات رقمي 10.25 بوصة وشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيكي، وتشغيل بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف إلى جانب حلول اتصال ذكية تجعل تجربة القيادة ممتعة وسهلة في المدينة وعلى الطرق السريعة.

ويتمتع الطراز الجديد بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل ABS، وEBD، وESP، وTCS، مع وسائد هوائية أمامية وجانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا رؤية 360°، مما يعكس التزام شيري بتقديم أعلى معايير الأمان لعملائها