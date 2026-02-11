عكس الشائع.. استخدام السيارات أصبح أكثر صعوبة بعد إضافة هذه التقنيات

برلين - (د ب أ):

أشار نادي السيارات ADAC الألماني إلى تراجع سهولة الاستعمال في السيارات الجديدة؛ نظرا لاضطرار السائق بشكل متزايد إلى تشغيل وظائف السيارة عبر الشاشة اللمسية.

وأوضح الخبراء الألمان أن التحول المتزايد لدمج وظائف السيارة في قوائم الشاشات اللمسية جاء على حساب سهولة الاستعمال في السيارات الحديثة.

ويعتمد الخبراء في ذلك على تحليل اختبارات السيارات، التي تم إجراؤها خلال السبع سنوات الماضية كدليل على هذا الاتجاه السلبي؛ حيث أظهر هذا التحليل الانخفاض المستمر في تقييمات سهولة الاستعمال، بل إن تقييم بعض الموديلات تراجع إلى تقييم "مقبول".

تشتيت الانتباه

ويعتقد الخبراء الألمان أن هذا التراجع يعتبر إشارة واضحة للشركات العالمية لإعادة النظر في مفاهيم الاستعمال المعتمدة على البرمجيات؛ حيث تتسبب الشاشات اللمسية في إطالة مدة الاستعمال وتشتيت انتباه السائق، مما قد يؤثر سلبا على السلامة المرورية، علاوة على أن آراء العديد من السائقين تشير إلى أن الأزرار والمفاتيح التقليدية تعتبر أكثر سهولة وأمانا في الاستخدام.

وهناك أيضا استجابات على المستوى الأوروبي بهذا الشأن؛ حيث تم تشديد معايير التقييم في برنامج Euro NCAP، ولن يتم منح العلامة الكاملة إلا للسيارات، التي تشتمل على وظائف السلامة الأساسية مثل إشارات الانعطاف وأضواء التحذير وآلة التنبيه ومساحات الزجاج الأمامي ونظام الاتصال في حالات الطوارئ eCall، والتي يمكن تفعيلها من خلال أدوات استعمال يمكن الوصول إليها مباشرة مع استجابة لمسية.

وبالنسبة للوظائف الأخرى، فإنه يمكن التحكم بها بشكل رقمي، ولكن يجب الوصول إليها في خطوتين على أقصى تقدير، ولا ينبغي تفسير متطلبات برنامج Euro NCAP على أنه رفض لاستعمال الشاشات اللمسية، بل إنها توفر الحد الأدنى من المعايير لتنفيذ الوظائف المتعلقة بالسلامة بشكل مريح.