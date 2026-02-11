إعلان

عكس الشائع.. استخدام السيارات أصبح أكثر صعوبة بعد إضافة هذه التقنيات

كتب : مصراوي

01:09 م 11/02/2026

شاشات السيارات - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

برلين - (د ب أ):

أشار نادي السيارات ADAC الألماني إلى تراجع سهولة الاستعمال في السيارات الجديدة؛ نظرا لاضطرار السائق بشكل متزايد إلى تشغيل وظائف السيارة عبر الشاشة اللمسية.

وأوضح الخبراء الألمان أن التحول المتزايد لدمج وظائف السيارة في قوائم الشاشات اللمسية جاء على حساب سهولة الاستعمال في السيارات الحديثة.

ويعتمد الخبراء في ذلك على تحليل اختبارات السيارات، التي تم إجراؤها خلال السبع سنوات الماضية كدليل على هذا الاتجاه السلبي؛ حيث أظهر هذا التحليل الانخفاض المستمر في تقييمات سهولة الاستعمال، بل إن تقييم بعض الموديلات تراجع إلى تقييم "مقبول".

تشتيت الانتباه

ويعتقد الخبراء الألمان أن هذا التراجع يعتبر إشارة واضحة للشركات العالمية لإعادة النظر في مفاهيم الاستعمال المعتمدة على البرمجيات؛ حيث تتسبب الشاشات اللمسية في إطالة مدة الاستعمال وتشتيت انتباه السائق، مما قد يؤثر سلبا على السلامة المرورية، علاوة على أن آراء العديد من السائقين تشير إلى أن الأزرار والمفاتيح التقليدية تعتبر أكثر سهولة وأمانا في الاستخدام.

وهناك أيضا استجابات على المستوى الأوروبي بهذا الشأن؛ حيث تم تشديد معايير التقييم في برنامج Euro NCAP، ولن يتم منح العلامة الكاملة إلا للسيارات، التي تشتمل على وظائف السلامة الأساسية مثل إشارات الانعطاف وأضواء التحذير وآلة التنبيه ومساحات الزجاج الأمامي ونظام الاتصال في حالات الطوارئ eCall، والتي يمكن تفعيلها من خلال أدوات استعمال يمكن الوصول إليها مباشرة مع استجابة لمسية.

وبالنسبة للوظائف الأخرى، فإنه يمكن التحكم بها بشكل رقمي، ولكن يجب الوصول إليها في خطوتين على أقصى تقدير، ولا ينبغي تفسير متطلبات برنامج Euro NCAP على أنه رفض لاستعمال الشاشات اللمسية، بل إنها توفر الحد الأدنى من المعايير لتنفيذ الوظائف المتعلقة بالسلامة بشكل مريح.

أسعار السيارات السيارات الحديثة حوادث السيارات قيادة السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ابنة عمرو دياب بفستان أبيض والعوضي يستعرض عضلاته.. لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

ابنة عمرو دياب بفستان أبيض والعوضي يستعرض عضلاته.. لقطات لنجوم الفن خلال
إيران على الطاولة.. رويترز: نتنياهو يستعد لممارسة ضغوط على ترامب
شئون عربية و دولية

إيران على الطاولة.. رويترز: نتنياهو يستعد لممارسة ضغوط على ترامب
بـ7 طعنات في أنحاء الجسد.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل والده في مدينة 15
حوادث وقضايا

بـ7 طعنات في أنحاء الجسد.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل والده في مدينة 15
بعد حلف اليمين مباشرة.. جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة
رياضة محلية

بعد حلف اليمين مباشرة.. جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة
شوبير في حراسة المرمى.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي
رياضة محلية

شوبير في حراسة المرمى.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء