إرمشر تعدل فورد Transit Custom وتمنحها مظهرا رياضيا أكثر شراسة

برلين - (د ب أ):

أجرت شركة التعديل إرمشر تعديلات على السيارة فورد Transit Custom الخدمية لتمنحها مظهرا أكثر رياضية وحضورا أقوى على الطرق.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها ركزت على الشكل الخارجي والتجهيزات البصرية لتمنح السيارة الخدمية طابعا عصريا وديناميكيا، مع المحافظة على قدراتها الوظيفية المعتادة.

مظهر أكثر شراسة

وتتضمن حزمة التعديل تركيب مصدم أمامي جديد مزود بمجرى هواء وقسمات أعرض على الجوانب لتزيد من وضوح الهيكل، بالإضافة إلى جناح خلفي صغير يحيط بالزجاج الخلفي، مما يمنح السيارة مظهرا أكثر شراسة.

كما يمكن اختيار تعديل ارتفاع التعليق بمقدار ثلاثين ملم لتقليل المسافة عن الأرض وتحسين ثبات السيارة على الطرق السريعة والمنعطفات.

وتقدم إرمشر خيارات لعجلات قياس 19 بوصة بتصميمات مختلفة، ما يساهم في تعزيز المظهر الرياضي للسيارة، كما يمكن تركيب أغطية لاصقة مميزة تضيف لمسة شخصية، سواء بخطوط رفيعة تعكس أناقة المدينة أو خطوط أعرض تعطي طابع Rally أكثر قوة.

وعلى الرغم من هذه التعديلات في الهيكل الخارجي والمظهر العام، يظل المحرك والناقل ونظام التعليق الأساسي دون تغيير، ما يضمن بقاء السيارة عملية وموثوقة في الاستخدام اليومي وفي الرحلات الطويلة.