كشفت شركة جلوبال أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بي إم دبليو بالسوق المصري، عن سيارتها بي إم دبليو IX3 نيو كلاس الكهربائية موديل 2026 الجديدة كليًا بالسوق المحلي لأول مرة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات بي ام دبليو IX3 نيو كلاس الكهربائية بالسوق المصري:

المحرك

تعتمد iX3 نيو كلاس الجديدة بمنظومة كهربائية من الجيل السادس بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 469 حصان وعزم دوران 645 نيوتن متر، و تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.9 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 210 كم/س ونظام دفع كلي xDrive.

الأبعاد

يبلغ طول سيارة BMW iX3 ملم، وارتفاعها 1635 ملم، وعرضها 1895 ملم، ووزنها 2360 كجم، وارتفاعها عن الأرض 18 سم.

منظومة الأمان

تقدم بي إم دبليو iX3 2026 أنظمة أمان متطورة لحماية راكيبها والتي تشمل وسائد هوائية متعددة تشمل الأمامية والجانبية والستائرية، وفرامل مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ونظام التحكم في الثبات ونظام التحكم في الجر، ونظام مساعدة بدء الحركة على المرتفعات ونظام تنبيه السائق للتحذير من التعب أو فقدان التركيز.

يتوفر بالسيارة أيضًا نظام مراقبة النقطة العمياء (BSD)، وتحذير مغادرة المسار، ونظام الفرامل المانعة للتصادم الخلفي، إلى جانب كاميرات ومساعدات ركن متعددة الاتجاهات (Surround View Monitor)، ونظام تحذير عند فتح الأبواب لحماية الركاب عند التوقف، وقفل تلقائي للأبواب عند السرعة ونظام إنذار ضد السرقة لتعزيز الحماية الشاملة.

الأسعار

تقدم BMW iX3 50 xDrive M Sport الجديدة لعملاء السوق المصري بمدى سير يصل إلى 802 كيلومتر، وسعرها الرسمي 4 ملايين و600 ألف جنيه.

